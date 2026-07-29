توقیف خودرو دنا با ۲۶۰ میلیون ریال خلافی در ساوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی جمالی اظهار کرد: مأموران گشت پلیس راهور شهرستان ساوه در حین گشت‌زنی در سطح حوزه، متوجه تردد یک دستگاه خودروی سواری دنا شدند که با الگوی رانندگی مشکوک و مخاطره‌آمیز، امنیت عبور و مرور را به چالش می‌کشید.

وی افزود، مأموران انتظامی بلافاصله دستور توقف خودرو را صادر و پس از بازرسی و استعلام وضعیت آن، مشخص شد که خودرو مذکور دارای ۲۶۰ میلیون ریال جریمه معوقه و خلافی است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه با اشاره به اقدامات قانونی انجام شده، گفت: خودروی مذکور به دلیل نقض قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین وضعیت مالی متضرر، جهت طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل گردید.

وی در پایان ضمن تأکید بر برخورد قاطع با رانندگان قانون‌گریز، به عموم دارندگان وسایل نقلیه توصیه کرد: چنانچه وسیله نقلیه شما به هر دلیل قضایی یا اداری دارای توقیف می‌باشد، پیش از هرگونه استفاده و اقدام، نسبت به رفع توقیف از مراجع ذی‌صلاح اقدام نمایید تا از بروز مشکلات قانونی و جابه‌جایی خودرو توسط مأموران جلوگیری شود.