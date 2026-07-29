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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶

سکان فرماندهی انتظامی و مرزبانی گلستان به فرماندهان جدید سپرده شد

سکان فرماندهی انتظامی و مرزبانی گلستان به فرماندهان جدید سپرده شد

گرگان- با صدور احکام فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان جدید انتظامی و مرزبانی استان گلستان معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با صدور احکام فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تغییرات مدیریتی در فرماندهی انتظامی و مرزبانی استان گلستان انجام شد و فرماندهان جدید این دو مجموعه مسئولیت خود را آغاز کردند.

بر اساس این احکام، سردار محمد طراقیه به عنوان فرمانده انتظامی استان گلستان منصوب شد و مسئولیت هدایت مجموعه انتظامی استان را بر عهده گرفت. در این مراسم همچنین از تلاش‌ها و خدمات سردار دادگر در دوران تصدی فرماندهی انتظامی گلستان تجلیل و قدردانی شد.

همچنین سرهنگ تیمور دولت‌یاری با حکم فرمانده کل انتظامی کشور به عنوان فرمانده مرزبانی استان گلستان معرفی شد. در این آیین، از خدمات سردار احمدرضا حاتمی، فرمانده پیشین مرزبانی استان، به پاس سال‌ها تلاش در حفظ و صیانت از مرزهای استان قدردانی شد.

کد مطلب 6903281

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