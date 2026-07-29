رعایت اصول بهداشتی ضامن سلامت زائران اربعین است

فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت رعایت نکات بهداشتی در ایام اربعین، اظهار کرد: زائران باید بهطور مرتب، بهویژه پیش از صرف غذا و پس از استفاده از سرویسهای بهداشتی، دستهای خود را با آب و صابون شستوشو دهند و در طول مسیر نیز از آبهای بستهبندی دارای مجوزهای بهداشتی استفاده کنند.
وی با اشاره به گرمای هوا در مسیر تردد زائران افزود: رعایت فاصله اجتماعی تا حد امکان، بهویژه در فضاهای بسته و پرتردد، ضروری است و زائران باید برای محافظت در برابر اشعه فرابنفش، مدت حضور خود را در معرض نور مستقیم خورشید کاهش دهند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: استفاده از کلاه لبهدار، کرم ضدآفتاب و انجام پیادهروی در ساعات خنکتر روز از جمله اوایل صبح، غروب و شب، میتواند از بروز مشکلات ناشی از گرمای هوا جلوگیری کند.
ایمانی همچنین همراه داشتن وسایل شخصی را برای جلوگیری از انتقال آلودگی ضروری دانست و گفت: استفاده از ظروف یکبار مصرف بهداشتی به جای ظروف مشترک در توزیع غذا و نوشیدنی و همچنین پرهیز از استعمال دخانیات در محلهای تجمع زائران از دیگر نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر رعایت بهداشت محیط در موکبها اظهار کرد: سرویسهای بهداشتی باید بهصورت مستمر نظافت و گندزدایی شوند و به صابون مایع و دستمال کاغذی مجهز باشند. همچنین زبالهها باید در سطلهای دربدار جمعآوری و بهطور منظم تخلیه شوند و تهویه مناسب در فضاهای بسته و نظافت مستمر محیط اطراف موکبها، ایستگاههای صلواتی و محلهای اسکان نیز مورد توجه قرار گیرد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به اهمیت رعایت اصول بهداشتی در تهیه و توزیع مواد غذایی گفت: استفاده از ظروف یکبار مصرف مناسب، ترجیحاً گیاهی، برای توزیع غذا و نوشیدنی ضروری است و نباید غذاهای پختهشده بیش از دو ساعت در دمای محیط نگهداری شوند.
وی افزود: افرادی که در تهیه و توزیع غذا فعالیت دارند باید از دستکش و ماسک استفاده کنند، از توزیع آب و شربت فاقد بستهبندی بهداشتی خودداری شود و تنها از یخ برای سرد نگه داشتن نوشیدنیها استفاده شود. همچنین سلامت مواد اولیه و تهیهکنندگان غذا باید بهطور کامل مورد بررسی قرار گیرد.
ایمانی خاطرنشان کرد: مسئولان پخت و توزیع غذا در موکبها باید با مراجعه به مراکز بهداشت، کارت تندرستی دریافت کنند تا سلامت فرآیند تهیه و توزیع مواد غذایی تضمین شود.
وی در پایان از زائران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.
نظر شما