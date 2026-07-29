به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست هیئت امنای بنیاد ایرانشناسی شعبه استان کرمانشاه، با تأکید بر جایگاه فرهنگ در مسیر توسعه، اظهار کرد: فرهنگ پایدارترین سرمایه یک جامعه است و اگرچه ماهیتی ماندگار دارد، اما در صورت غفلت، در غبار فراموشی قرار میگیرد؛ از این رو صیانت از مرزهای فرهنگی نیازمند مراقبتی مستمر، دلسوزانه و برنامهریزیشده است.
وی با ابراز خرسندی از حضور نخبگان، اساتید دانشگاه و پیشکسوتان فرهنگی در این نشست، افزود: بهرهگیری از دیدگاههای صاحبان اندیشه و دغدغهمندان فرهنگ، نقش مهمی در تدوین سیاستهای فرهنگی استان و حفظ هویت تاریخی و تمدنی کرمانشاه دارد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی این استان از دوران باستان تا دفاع مقدس، تصریح کرد: بسیاری از مفاخر، شخصیتها و ظرفیتهای تمدنی کرمانشاه آنگونه که شایسته است به نسل جوان معرفی نشدهاند و این مسئله نشاندهنده ضعف در معرفی سرمایههای فرهنگی استان است.
حبیبی با بیان اینکه فرهنگ با شعار و سخنرانی حفظ نمیشود، گفت: برای صیانت از هویت فرهنگی باید نگاهها تغییر کند و از موازیکاری و مقاومت در مسیر اجرای برنامههای فرهنگی پرهیز شود. انتظار میرود همه دستگاههای فرهنگی با همافزایی، زمینه تقویت نهادهایی همچون بنیاد ایرانشناسی را فراهم کنند.
وی با اشاره به حمایت مدیریت استان از طرحهای فرهنگی، خاطرنشان کرد: هیچ محدودیتی برای حمایت از برنامههای فرهنگی اصیل، اثرگذار و زودبازده وجود ندارد و هر طرحی که بتواند به تقویت هویت فرهنگی کرمانشاه کمک کند، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به مأموریتهای جدید شهرداریها، اظهار کرد: شهرداریها تنها مسئول اجرای پروژههای عمرانی نیستند، بلکه وظیفه مهمی در حوزه فرهنگ و هویت شهری بر عهده دارند و باید برای احیای محورهای فرهنگی و تاریخی استان، از کنگاور تا مرز خسروی، برنامهریزی و اقدام کنند.
حبیبی افزود: احیای این ظرفیتها علاوه بر تقویت هویت فرهنگی، زمینه رونق گردشگری و توسعه اقتصادی استان را نیز فراهم خواهد کرد.
وی از اجرای طرحی جدید برای استفاده از ظرفیت نخبگان در تصمیمسازیهای استانی خبر داد و گفت: از این پس در تمامی شوراها، کارگروهها و کمیسیونهای تخصصی استان، متناسب با موضوع جلسه، از پیشکسوتان، استادان و صاحبنظران همان حوزه دعوت خواهد شد تا از تجربیات آنان در فرآیند تصمیمگیری استفاده شود.
استاندار کرمانشاه هدف از این اقدام را بهرهگیری از دانش و تجربه نخبگان و ایجاد ارتباط مستقیم میان مدیران و بدنه علمی و تخصصی جامعه عنوان کرد و افزود: بسیاری از مشکلات موجود ناشی از کمبود منابع نیست، بلکه به نحوه نگاه، پیگیری و اجرای برنامهها بازمیگردد.
حبیبی همچنین از پیگیری ویژه چهار پروژه راهبردی فرهنگی استان خبر داد و گفت: تقویت و استقرار شایسته بنیاد ایرانشناسی کرمانشاه، احداث پردیس مفاخر، تکمیل کتابخانه مرکزی به عنوان پاتوق فرهنگی، احیای موزه آموزش و پرورش و موزه ورزش، مستندسازی آداب و رسوم استان و برجستهسازی روز ملی کرمانشاه از مهمترین برنامههای فرهنگی استان است که با جدیت دنبال خواهد شد.
وی بنیاد ایرانشناسی را یکی از مطالبات جدی جامعه فرهنگی استان دانست و تأکید کرد: این مجموعه باید هرچه سریعتر در مکانی در شأن جایگاه علمی و فرهنگی خود مستقر شود تا بتواند نقش مؤثرتری در معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن کرمانشاه ایفا کند.
استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر اینکه فرهنگ پیوست فرعی پروژههای عمرانی و اقتصادی نیست، خاطرنشان کرد: فرهنگ، مکمل، قوامبخش و زینتبخش همه طرحهای توسعهای است و بدون توجه به آن، توسعه استان کامل و ماندگار نخواهد بود.
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