اتحادیه اروپا به اوکراین کمک 15 میلیارد دلاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، اتحادیه اروپا پیشنهاد یک بسته حمایتی به ارزش 11 میلیارد یورو(15 میلیارد دلار) در قالب وام و کمک های مالی به اوکراین داد.

خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی با اعلام این خبر هدف از این پیشنهاد اتحادیه اروپا را کمک به تثبیت اقتصاد اروپا و فاینانس آن خواند.

وی همچنین هدف از این کمک را کمک به حرکت اوکراین به سوی اصلاحات سیاسی و اقتصادی خواند.

بدهی های کشور اوکراین بالغ بر 13 میلیارد دلار است که قسمت عمده آن به دلار آمریکا است که همین امر باعث شده است تا سقوط دائم ارزش پول این کشور در برابر دلار پرداخت بدهی این کشور را عملا غیر ممکن کند.

شایان ذکر است بدهی اوکراین به شرکت گازپروم روسیه در قبال گاز وارداتی از روسیه بالغ بر 2 میلیارد دلار است.