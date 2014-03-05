به گزارش خبنرگار مهر، بهروز مینایی شامگاه چهارشنبه در اختتامیه مسابقات جهانی دانشجوی بازیساز در بابلسر، تعداد محصولات علمی تولید شده در پنج سال اخیر در کشور را 200 مورد اعلام کرد و گفت: 120 مورد از این محصول توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای تولید شده است.

وی اظهار داشت: اگر مدیران میانی کشور به صنعت گیم توجه نکنند نمی توانیم رتبه اول را در منطقه حفظ کنیم.

وی گفت: عدم جدیت مسئولان میانی کشور نسبت به صنعت گیم و نقشی که می تواند این صنعت در انتقال پیام انقلاب و اسلام به کشورهای دیگر داشته باشد و اینکه بتوانیم از دریچه خلق این صنعت، کارآفرینی داشته باشیم از جمله مشکلات است.

وی اظهار داشت: با توجه به نگاه بسته بعضی از مسئولین تلاشهایی که برای تخصیص های مالی ایجاد می شود، در لحظه آخر وتو می شود و متاسفانه عدم تخصیص بوجه مناسب باعث تحلیل پتانسیل افزایشی این صنعت می شود.

مینایی افزود: مطمئنا این صنعت چه از نظر فرهنگی و چه از نظر اقتصادی به نفع جامعه اسلامی کار می کند و متاسفانه رویکرد مدیران میانی باعث تضعیف این صنعت و همگام با آن، تضعیف فرهنگ شده است.

وی در ادامه افزود: اگر بتوانیم آنهایی را که در سطح جهانی کار کرده اند و رتبه بسزایی کسب کرده اند را جذب بازار کار کنیم و از آنها بخواهیم که بازیهای بزرگ را بسازند، می توانیم در مقابله با محصولات خارجی رقابت تنگاتنگی داشته باشیم و ما درصدد این هستیم که محصولات خود را جایگزین محصولات خارجی کنیم.

مدیر عامل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای کشور در ادامه افزود: کاهش بودجه فرهنگی دولت قابل توجیه نیست و این وضعیت باعث کاهش 60 درصدی بوجه بنیاد ملی بازیهای رایانه ای کشور نیز شده است که متاسفانه ضربه ای به فرهنگ سازی اسلامی از طریق این صنعت زده است.

وی در ادامه گفت: ما از نظر سند چشم انداز بیست ساله در منطقه رتبه اول را داریم اما متاسفانه دیگر کشورها جدیدا نسبت به این صنعت رویکرد خوبی پیدا کرده اند و ما با رویکرد فعلی مسولین میانی معلوم نیست در این رنکینگ جهانی بتوانیم دوام بیاوریم.

مینایی افزود: توسعه و رونق صنعت گیم نیازمند این است که مسئولین ذی ربط مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجاضی مشکل حق کپی رایت محصولات خارجی را حل کنند.