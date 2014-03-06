به گزارش خبرنگار مهر، شایعاتی که در روزهای گذشته پیرامون تغییر در راس سرمربیگری تیم ملی هندبال به گوش می‌رسید به واقعیت پیوست و هدایت این تیم به ماچک سپرده شد. این مربی در بازی‌های آسیایی 2010 گوانگژو هدایت تیم ملی ایران را بر عهده داشت و پس از آن به قطر رفت. ماچک در حالی بار دیگر سرمربی تیم ملی ایران شد که رافائل اسپانیایی برای نخستین بار تیم کشورمان را به جام جهانی 2015 قطر برد اما فدراسیون کشورمان تصمیم به قطع همکاری با وی گرفت.

قرارداد ماچک یکساله بوده و تا پایان جام جهانی 2015 قطر اعتبار دارد. وی امروز دیدار تیم‌های نیروی زمینی تهران و مس کرمان را تماشا می‌کند.



