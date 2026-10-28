پاسداری از پرچم ولایت وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم حجت‌الاسلام والمسلمین فرهادی، امام جمعه سابق پاسارگاد و معارفه حجت‌الاسلام والمسلمین خرم‌دل به‌عنوان امام جمعه جدید این شهرستان، با اشاره به آیات ۵۵ و ۵۶ سوره مائده گفت: آیه ولایت به جایگاه امیرالمؤمنین علی(ع) اشاره دارد و بر اساس این آیات، ولایت خداوند، پیامبر اکرم(ص) و مؤمنان مورد تأیید الهی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه عزت، عظمت و سربلندی در سایه ولایت قرار دارد، افزود: کسانی که ولایت خدا، پیامبر و اهل‌بیت(ع) را می‌پذیرند، در زمره حزب‌الله قرار می‌گیرند و این مسیر، مسیر پیروزی و سربلندی است.

امام جمعه شیراز با اشاره به مسئولیت امام جمعه در جامعه بیان کرد: امام جمعه‌ای که به سعادت‌شهر آمده، در حقیقت پرچم‌دار امام زمان(عج) است و مردم باید در این مسیر به او یاری برسانند تا بتواند وظیفه خود را به‌خوبی انجام دهد.

آیت الله دژکام ادامه داد: امروز پرچم‌داری در شهرستان پاسارگاد به حجت‌الاسلام والمسلمین خرم‌دل سپرده شده است و همه باید برای تقویت این جایگاه و پیشبرد اهداف دینی و اجتماعی همکاری کنند.

مسئولان در برابر مشکلات مردم مسئولیت دارند

وی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع) در کمک به نیازمندان گفت: در روایت مربوط به بخشش انگشتر در حال رکوع، حضرت علی(ع) نشان دادند که نباید نیازمندی را که به انسان مراجعه می‌کند، ناامید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس خطاب به مسئولان تأکید کرد: افرادی که به دستگاه‌های مختلف مراجعه کرده و به نتیجه نرسیده‌اند، در نهایت به ما مراجعه می‌کنند؛ بنابراین باید در حد توان به یاری آنان بشتابیم و اجازه ندهیم امید مردم از بین برود.

آیت الله دژکام با بیان اینکه مسئولیت دینی و اجتماعی مدیران، رسیدگی به مسائل مردم است، خاطرنشان کرد: مردم و مسئولان باید در کنار یکدیگر برای حل مشکلات تلاش کنند و مسئولان نیز پیگیری امور و خدمت‌رسانی به مردم را در اولویت قرار دهند.

فرهنگ ولایت در تاریخ و هویت ایرانی ریشه دارد

امام جمعه شیراز با اشاره به پیشینه تاریخی ایران گفت: منطقه پاسارگاد از نشانه‌های عظمت تاریخی ایران است و باید همواره به عزت و هویت ملی خود احترام بگذاریم.

وی با تأکید بر پیوند فرهنگ ایرانی با یکتاپرستی و آموزه‌های دینی افزود: در تاریخ و ادبیات ایران، از جمله شاهنامه فردوسی، بر یگانگی خداوند تأکید شده است و شناخت این میراث تاریخی می‌تواند به درک بهتر جایگاه ایران در جهان کمک کند.

آیت الله دژکام با اشاره به روایات مربوط به جاماسب و همچنین جایگاه سلمان فارسی در معارف اسلامی گفت: در آموزه‌های دینی، از نقش ایرانیان در همراهی با پیامبر اسلام(ص) و حمایت از دین سخن گفته شده است و این موضوع می‌تواند زمینه‌ای برای شناخت عمیق‌تر پیوند ایرانیان با فرهنگ اهل‌بیت(ع) باشد.

وی با اشاره به آیات سوره جمعه و سوره مائده، بر اهمیت محبت به اهل‌بیت(ع) و وفاداری به مسیر ولایت تأکید کرد و این مسیر را مایه عزت و سربلندی جامعه اسلامی دانست.

آیت الله دژکام با تأکید بر ضرورت تبعیت از رهبری در دوران غیبت امام زمان(عج) گفت: امام زمان(عج) در دوران غیبت، جامعه را بدون راهنما رها نکرده است و پیروی از نایبان و رهنمودهای تعیین‌شده در مسیر ولایت، از وظایف جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه نماز جمعه و مسئولیت ائمه جمعه افزود: امامان جمعه در چارچوب مأموریت و حکمی که از سوی رهبری دریافت می‌کنند، مسئولیت اقامه نماز جمعه و هدایت دینی جامعه را بر عهده دارند و مردم باید در انجام این مسئولیت از آنان حمایت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی گفت: عزت و عظمت ملت ایران در پرتو پایبندی به ارزش‌های دینی و فرهنگ ولایت شکل گرفته است و حفظ این جایگاه نیازمند هوشیاری و همراهی مردم است.

وی در پایان با تأکید بر همکاری مسئولان و پیگیری مطالبات مردم گفت: وظیفه ما دعاگویی و راهنمایی برای انجام کار خیر است و مسئولان نیز باید امور را پیگیری کنند؛ هنگامی که این دو در کنار یکدیگر قرار گیرند، نتیجه مطلوب‌تری حاصل می‌شود و مسیر پیشرفت شهرستان با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.