به گزارش خبرنگار مهر، رودریگو پیمپائو که روز 18 دی امسال با عقد قراردادی رسمی به تیم تراکتورسازی پیوست، قبل از اینکه فصل به اتمام برسد قرارداد خود را با این باشگاه تبریزی فسخ کرد.

بنا بر اعلام مسئولان باشگاه تراکتورسازی، فسخ قرارداد پیمپائو به دلیل مشکلات خانوادگی بوده اما به نظر می رسد عدم دریافت به موقع مطالبات و همچنین حضور نداشتن در ترکیب اصلی تیم، مهم ترین دلایل رفتن این برزیلی 26 ساله از تبریز بوده است.

پس از درخواست فسخ قرارداد از سوی پیمپائو، باشگاه تراکتورسازی نیز با بررسی شرایط با پیشنهاد این هافبک مهاجم برزیلی موافقت نموده و بدین ترتیب وی دیروز به صورت رسمی از باشگاه تراکتورسازی تبریز جدا شد.

پیمپائو طی مدت زمان حضور کمتر از دو ماه خود تیم تراکتورسازی، از سوی کادر فنی پیشین و فعلی این تیم مورد توجه چندانی قرار نگرفت و در معدود بازی هایی که برای سرخپوشان تبریز انجام داد، همواره به عنوان بازیکن جانشین به میدان رفت.

علاوه بر رودریگو پیمپائو، پیش از این بازیکن دیگری به نام مارکو باسارای که در ابتدای فصل با باشگاه تراکتورسازی قرارداد بسته بود، مدتی پس از عقد قرارداد از این تیم جدا شد.

فسخ قرارداد پیمپائو و باسارای در یک فصل نشان می دهد که مسئولان باشگاه تراکتورسازی و البته کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه در انتخاب بازیکنان خارجی دقت چندانی به خرج نداده اند و بدون تحقیق اقدام به پذیرش بازیکنان خارجی دسته چندم از سوی پیشنهاد دهندگان این نوع فوتبالیست ها کرده اند.