اخلاق پیامبر(ص) عامل جذب مردم می شد/ مبلغان اخلاق مدار باشند

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید حسین هاشمی نژاد، خطیب و واعظ کشورمان صبح امروز 15 اسفندماه در همایش دو روزه «فاطمیه و فرصتهای تبلیغ» که با حضور آیت الله نجم الدین طبسی و جمعی از مبلغان در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، درباره اخلاق و بنیانگذار اخلاق اسلامی گفت: خدای تبارک و تعالی خُلق پیامبر اسلام(ص) را به عظیم بودن یاد می کند و «انک علی خلق العظیم» (به درستی که خلق عظیم به تو دادیم) الی به معنی استیلا است یعنی تو مسلط به خلق عظیم هستی. به سبب رحمت الهی که شامل حالت شد با مردم نرم شدی که اگر خشن و سنگدل بودی مردم از گرد تو پراکنده می شدند.

این سخنران اهل بیت(ع) گفت: خدا می خواهد بگوید یا رسول الله(ص) اگر تندگو و تندخو بودی مردم به گرد تو نمی آمدند. فردی به حضرت علی(ع) گفت یا علی! خصوصیات اخلاقی پیامبر(ص) را می توانی شمارش کنی امیرالمومنین(ع) فرمودند: نه! آن فرد دلیلش آن را پرسید و حضرت علی (ع) فرمود ایا تو می توانی نعمتهای دنیا را بشماری آن فرد پاسخ منفی داد و حضرت دلیلش را پرسید و گفت: خداوند فرموده است نعمتهای دنیا قلیل و کم است آن وقت تو نعمتهای قلیل را نمی توانی شمارش کنی و از من انتظار داری خصوصیات اخلاقیات بیشمار پیامبر را بشمارم.

هاشمی نژاد با سفارش به اخلاق در برخورد با مردم ادامه داد: وقتی ملااحمد نراقی به نجف اشرف رفت همه علما به محضر او رسیدند و به غیر از آقای بحرالعلوم. ملااحمد نراقی که خود استاد اخلاق بودند به دیدار بحرالعلوم رفتند. بحرالعلوم با دیدار ملااحمد نراقی گفت من به عمد به دیدار تو نیامدم تا ببینم آن موضوعاتی که در معراج السعادت گفتی به آن عمل می کنی یا نه.

وی تصریح کرد: یکی از راههایی که مردم را متخلق کنی این است که پاداشهای بدی را با خوب بدهیم، ادامه داد: روزی امام حسین مجتبی چند نفر از اصحابشان را به باغی در شهر مدینه دعوت کردند وقتی به باغ رسیدند باغبان که در آنجا غلامی بیش نبود درب را باز نکرد همراهان خطاب به امام گفتند اجازه بدهید ما این غلام را ادب کنیم حضرت فرمود می توان کار دیگری انجام داد و آن این است که برگردیم و دیگر به باغ نرویم اصحاب نیز به ناچار پذیرفتند هنوز راه زیادی طی نکرده بودند که غلام درب را باز کرد. امام حسن مجتبی از غلام علت باز نکردن در را جویا شد که او در پاسخ گفت اصحاب شما از اخلاقتان بسیار تعریف کرده بودند من به عمد در را باز نکردم تا برخورد شما در قبال این کارم ببینم. حضرت فرمود من تو را آزاد می کنم و این باغ را به تو می بخشم.

حجت الاسلام هاشمی نژاد تصریح کرد: مرحوم آیت الله سید محسن امین وقتی مدتی در دمشق زندگی کرد و بسیاری از اموی ها را در طول آن مدت مرید خود کرده بود از ایشان پرسیدند: چه برخوردی انجام دادی که این گونه مرید تو شده اند وی گفت: وقتی وارد دمشق شدم اموی ها بچه های خود را مامور کرده بودند که با چوب عبای من را بیاندازند و یا گوجه به سمت من پرتاب کنند ولی من با وجود چنین برخوردی به نماز جماعت آنها می رفتم و اگر فردی از آنها مریض می شد به ملاقاتش می شتافتم و همین کارها باعث شد که امروز با من این گونه رفتار کنند.

وی گفت: ما باید با برخوردهای اخلاقی مان در میان مردم جاذبه ایجاد کنیم. یکی از علما گفته بود من در طی چندین سال با بیش از 400 دانشجو سروکار داشتم ولی با این حال نتوانستم آن طور که باید و شاید آنها را تربیت کنم تا اینکه یک روز تعدادی از آنها را به شهر قم و به منزل یکی از دوستان بردم. این بنده خدا علاوه بر پذیرایی از ما حتی برای جلوگیری از گرم شدن کفشهایمان پارچه ای را خیس کرد و روی کفشهای ما انداخت و طلبه ها هنگام بیرون آمدن از منزل وقتی با این رفتار مواجه شدند جذب شخصیت این بزرگوار شدند. در واقع کاری که این بنده خدا انجام داد من در طی چندین سال تدریس نتوانستم با طلبه هایم انجام دهم.

حجت الاسلام هاشمی نژاد با بیان اینکه مبلغین نباید در مورد موضوعات دنیوی و مسائل مالی با مخاطبینشان صحبت کنند گفت: هدایت مردم امر بسیار مهم و مبارکی است به ویژه در مواقع خاص که دل مردم متوجه اهل بیت است همچون ایام فاطمیه یا دهه محرم که به نوعی بهار تبلیغ است در واقع عشق به اهل بیت(ع) آنها را به مجالس کشانده و آن را آماده پذیرش معنویات کرده است اگر ذره ای از انوار فاطمه زهرا(س) در قلب تاریخی بدرخشد در واقع آنرا کیمیا کرده است.