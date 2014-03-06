حضرت خدیجه کبری(س) در جامعه شیعه بسیار غریب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران صبح امروز 15 اسفندماه در همایش دو روزه «فاطمیه و فرصتهای تبلیغ» که با حضور آیت الله نجم الدین طبسی و جمعی از مبلغان در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، گفت: حضرت صدیقه طاهره(س) اساس و بنیان هویت شیعه است در مورد این بزرگوار باید گفتگو و صحبت بسیاری شود. زمینه هایی وجود دارد که خصوصا طلاب باید در مورد آن بحث و گفتگو کنند. برای معرفی هرچه بیشتر این شخصیت باید کارگاههایی تشکیل شود تا جامعه هرچه بیشتر با ایشان آشنا شود.

وی ادامه داد: حضرت خدیجه(س) در جامعه شیعه بسیار غریب است و این موضوع جای نگرانی دارد. در مورد حضرت خدیجه(س) صرفا شرح هایی است که برخی مغرضین گسترش داده اند در مورد بانوی درجه یک اسلام روایتی از پیامبر وجود دارد که فرمودند 4 زن انسان کامل هستند: فاطمه زهرا، آسیه، مریم و خدیجه. عایشه در مورد این خانم گفته هایی پخش کرده و خود اظهار داشته که نسبت به ایشان حسد داشته است. اگر همین گفته ها را جامعه شیعه می دانستند حضرت خدیجه اینقدر در جامعه مظلوم و ناشناخته نبودند.

مرادی در ادامه شخنانش اظهار داشت: شاید این ادعا در سال 91 درست باشد که تنها چند نوزاد در همین فرهنگسرای اندیشه با نام خدیجه آوردند و من در گوششان اذان گفتم ولی سال گذشته یک نفر هم نام فرزندش را خدیجه نگذاشته است حتی در اشعار مداحین اهل بیت(ع) هم نامی از این حضرت وجود ندارد. من یک سال تمام اشعار مداحین را رصد کرده ام و هیچ نامی از ایشان پیدا نکردم.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران گفت: فردا ولادت حضرت زینب(س) است . رسول خدا (ص) این بانوی بزرگوار را به حضرت خدیجه(س) شباهت داده اند. به این معنی است که جایگاه دختر فاطمه زهرا(س) مثل جایگاه خدیجه کبری(س) است ولی متاسفانه در مورد حضرت خدیجه بسیار کم صبحت شده است. ما سکه های یادبود امامزاده های واجب التعظیم را ضرب کرده ایم چه خوب می شد روی سکه های طلا اسم صدیقه طاهره و خدیجه کبری نیز باشد.

شهاب مرادی گفت: ما با افکار و سلیقه مردم کار داریم. تبلیغات در این خصوص بسیار مهم است ولی در مورد حضرت خدیجه کبری و شخصیت بزرگوارشان بسیار کم تبلیغ شده است، خانمی که نماد پاکبازی است، مکارم اخلاقی ایشان بی نظیر است. این در حالی است که در جامعه ما نمایشنامه ای در مورد حضرت خدیجه نوشته می شود که سراسر توهین به این بزرگوار است. در جامعه ما آن طور که باید به ایشان احترام گذاشته نمی شود در مساجد هم حتی به اندازه یک کاشی اسمی از ایشان در جایی حک نشده است.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران تصریح کرد: دهم ربیع الاول به تاریخ ازدواج رسول خدا و حضرت خدیجه (س) نسبت داده شده است اما اسمی از آن حضرت نیست اگر هم اسمی ببرند با این عنوان که ایشان پیر بوده اند و در سن چهل سالگی با پیامبر اسلام ازدواج فرمودند! چرا در جامعه شیعه چنین صحبتهایی باید وجود داشته باشد؟! در حالی که نمی گویند ایشان خانمی بود که علم داشت به اینکه حضرت محمد(ص) آخرین پیامبر الهی است.

شهاب مرادی تصریح کرد: در مورد عظمت حضرت خدیجه(س) کم کار کرده ایم. در کتاب دانش آموزان مدرسه هم حتی به اندازه یک صفحه هم نیامده است. در حالی که حضرت خدیجه بیشترین ظرفیت را برای جلب افراد به مذهب شیعه جعفری دارد. در واقع خدیجه کبری بین همه مذاهب به عنوان رمز و اشتراکی است. پذیرش جوانها نیز در خصوص این مسائل بسیار بالاست، آنها برای قبول این مسائل نیازی به استدلالهای علمی ندارند همین که احساس کنند ناصح به صحبتی که ارائه می کند به یقین رسیده است آنرا می پذیرند.

وی در ادامه ایام فاطمیه را به عنوان یک فرصت قلمداد کرد و افزود: چند خطر ایام فاطمیه را به لحاظ اجتماعی و فرهنگی تهدید می کند؛ یکی اینکه دایره زمانی این دوره را گسترش می دهند در حالی که اگر همان 20 روز را ارج بگذاریم و مجالس به همین مدت زمان متمرکز شود می توان از آن بهره های بسیاری برد. فرصت ماه صفر نیز برای معرفی دین و شیعه جعفری بسیار غنیمت است.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران گفت: در دهه آخر صفر راجع به رسول خدا(ص)، رحلت، بیماری ایشان و ... صحبت شود بدون اهانت به مذاهب دیگر. ناصحین روایت لعن را برای مردم بگویند اینکه رسول خدا چه کسانی را لعن فرمودند تا حداقل مردم با این گونه مباحث آشنا شوند. این صحبتها به بحث هویت شیعی کمک بسیاری می کند. در این همایش دو روزه اساتید در مورد شخصیت خدیجه کبری و مقامات حضرت زهرا(س) صحبتهای مفصلی داشته باشند.