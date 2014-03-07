مرحله سوم واکسیناسیون تب برفکی در شهرستان گرمسار به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حسینی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار با اشاره به اهمیت کنترل بیماری تب برفکی که از بیماریهای ویروسی مخاطی مسری در جمعیت دام سنگین و سبک است و خسارات اقتصادی سنگینی را از منظر افت وزن، کاهش تولید شیر وارد می کند اظهار داشت: طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی گاو با تجهیز دو تیم اجرا شد.

وی با تاکید بر اینکه در قالب این طرح سه هزار و 95 راس گاو موجود در واحدهای صنعتی با 95 درصد پوشش عملیاتی واکسینه شدند افزود: این طرح برای کاهش مخاطرات ناشی از ویروس این بیماری انجام شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار تصریح کرد: اکیپ های عملیاتی بخش دولتی، واکسیناسیون رایگان کلیه واحدهای صنعتی شهرستان گرمسار مستقر در دو بخش مرکزی و ایوانکی را در مدت 14 روز کاری انجام دادند.

حسینی در خاتمه اظهار داشت: امیدواریم با واکسیناسیون مستمر و منظم انجام شده دامها طبق برنامه زمانبندی شده توسط دامپزشکی بر علیه بیماری تب برفکی، و همکاری دامداران برای جلوگیری از نقل و انتقال دام بدون داشتن مجوزهای بهداشتی لازم از استان های همجوار به مقصد شهرستان، شاهد وقوع بیماری مذکور در این شهرستان نباشیم.