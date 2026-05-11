فرماندار گرمسار هشدار داد: دامداران مراقب شاربن باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد کنترل و مبارزه با بیماری شاربن علامتی دام در فرمانداری گرمسار از مشاهده موارد محدود ابتلا به این بیماری در دام‌های شهرستان خبر داد و افزود: خوشبختانه این مشاهدات باعث نگرانی در شهرستان نیست.

وی با تاکید به اینکه اقدامات و ضوابط دامپزشکی به موقع انجام گرفته است، ادامه داد: امروز با مراقب های بهداشتی و انجام واکسیناسیون و اقدام به موقع دامداران این بیماری قابل پیشگیری است.

فرماندار گرمسار هدف از برگزاری این جلسه را مدیریت صحیح اطلاع رسانی و جلوگیری از ایجاد نگرانی بین دامداران برشمرد و توضیح داد: ارائه توصیه‌های لازم به دامداران در این خصوص در دست اجرا است.

همتی به ضرورت اعلام فوری موارد مشکوک توسط دامداران تاکید کرد و اظهار داشت: دامداران باید هر گونه موارد مشکوک را به دامپزشکی اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.

وی همکاری دستگاه‌ها، دامپزشکی و دامداران را برای کنترل این بیماری موثر دانست و اضافه کرد: افزایش آگاهی دامداران نیز در دستور کار است.