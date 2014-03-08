برآورد هزینه های اقدام نظامی در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره در این گزارش می نویسد : در میانه همه تحولات مربوط به اوکراین یک مرد ایستاده و آن "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه است. به نظر می رسد که پوتین تمام هزینه هایی که مداخله نظامی در کریمه برای روسیه به دنبال خواهد داشت، در نظر گرفته است. هزینه هایی که هم دارای ابعاد اقتصادی و هم ابعاد دیپلماتیک است.

افزایش احتمال جنگ در کریمه سبب شده تا به بازارهای روسیه 60 میلیارد دلار زیان وارد شده و ارزش سهام شرکتهای روسی برای سرمایه گذاران خارجی به شدت کاهش یابد و علاوه بر آن روبل (واحد پول روسیه) ارزش خود را در برابر ارزهای خارجی از دست داد که این مورد نیز زیان 12 میلیارد دلاری برای مسکو به دنبال داشت.

هر چند کشورهای غربی اقدام نسبتا متحدی را در واکنش به احتمال حمله روسیه به کریمه نشان دادند، اما این اقدام مشترک تاثیر چندانی بر مواضع کرملین در خصوص اوکراین نداشت.

در این میان آمریکا از توقف مذاکرات تجاری خود با روسیه خبر داد، اما با توجه به آنکه حجم مبادلات دو کشور فقط 38 میلیارد دلار است این موضوع چندان اهمیتی برای روسها نداشت چون حجم اقتصاد روسیه و آمریکا در مجموع 18 تریلیون دلار است.

در میان مسائل موجود تحریم یکی دیگر از گزینه های دیپلماتیکی است که غرب برای مقابله با روسیه انتخاب کرده است. این تحریمها شامل مواردی چون اعمال محدودیتهای بانکی، خودداری از صدور روادید، و مسدود شدن حسابهای بانکی می شود، اما این تحریمها هرگز قابل مقایسه با تحریمهای اعمال شده علیه ایران، کره شمالی و یا عراق نیستند.

بر همین اساس می توان گفت هیچ یکی از این اقدامات تاثیر چندانی بر اقتصاد روسیه ندارند و حمله احتمالی به کریمه هزینه چندانی برای کرملین به دنبال نخواهد داشت این در حالی است که پوتین در سخنرانی هفته گذشته خود موضوع مداخله نظامی در کریمه را در شرایط فعلی بعید دانسته بود.