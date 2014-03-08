به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "آندری دشچیتسیا" وزیر خارجه دولت انتقالی اوکراین گفت کشورش از شبه جزیره کریمه صرف نظر نخواهد کرد. وی امروز شنبه با بیان اینکه کی یف تمام تلاش خود را برای حل مسالمت آمیز بحران در شبه جزیره کریمه انجام می دهد تاکید کرد: کریمه بخش جدایی ناپذیر قلمرو اوکراین است و خواهد بود. به گفته دشچیتسیا، کی یف هرگز این منطقه را به دیگری واگذار نخواهد کرد.

وزیر خارجه دولت موقت اوکراین، همچنین از پیگیری اتهامات "ویکتور یانوکوویچ" رئیس جمهوری برکنار شده این کشور درباره قربانیان اعتراضات اخیر خبر داد. در همین حال روسیه در مورد بازنگری در همکاری با آمریکا در خصوص پیمان استارت و بازرسی از زرادخانه های تسلیحات استراتژیک خبر داد.

افزایش احتمال جنگ در کریمه سبب شده تا به بازارهای روسیه 60 میلیارد دلار زیان وارد شده و ارزش سهام شرکتهای روسی برای سرمایه گذاران خارجی به شدت کاهش یابد و علاوه بر آن روبل (واحد پول روسیه) ارزش خود را در برابر ارزهای خارجی از دست داد که این مورد نیز زیان 12 میلیارد دلاری برای مسکو به دنبال داشت.