ریه های بیولوژی شهر همدان احیا شود/ سرمایه گذاری 1000 میلیارد تومانی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست که جنب فرودگاه شهر همدان با توجه به موقیعیت مناسب خود شاهد در نظر گرفتن طرح های زیادی در حوزه گردشگری و تجاری است که این ایده ها در گذشت زمان در نهایت در اجرا به جایی نمی رسید.

در حالیکه این منطقه از شهر همدان در زمان شهردار فقید همدان بهنامجو تبدیل به باغ میوه شهرداری شد، پس از مدتی به علت سوء مدیریت به تعبیر شهردار حال حاضر همدان از بین رفت و اکنون این سایت 200 هکتاری در بین نهادهای مختلف چون پارک علم وفن آوری،شرکت پست، شهرداری، شرکت نمایشگاه های بین الملی واستانداری همدان تقسیم شده و مقرر است به منطقه ویژه گردشگری که مصوب هیئت دولت است تبدیل شود.

اما بالاخره پس از سالها وعده و وعید امروز شنبه انتظار مردم همدان به سر انجام رسید و با کاشت 400 اصله درخت به یاد شهدای شهرستان همدان عملیات اجرایی ساخت یکی از این طرح ها که پارک ملل است آغاز شد.

در این منطقه 15 هکتاری علاوه بر کاشت گونه های مختلف درختان نمایشگاه گل وموزه پرواز نیز ساخته خواهد شد.

باغ میوه همدان به علت سوء مدیریت از بین رفت

شهردار همدان در مراسم آغاز احداث این پروژه سبز در همدان گفت: باغ میوه همدان به علت فعالیت های شهری و سوء مدیریت از بین رفت و فاز اول اجرا طرح فضای سبز در این نقطه با ساخت پارک شهروند به مساحت هشت ونیم هکتار در ابتدای ورودی شهر اجرایی شده است.

امیر رضا یوسفیان اذعان داشت: فاز دوم اجرای طرح فضای سبز به مساحت 15 هکتار به نام شهرداری همدان مبادله شده و درخت هایی که در این منطقه کاشته می شود از گونه های اصلاح شده هستند.

اما در حالي كه شهر همدان در گذشته به علت وجود باغ هاي سرسبز به شهر باغ هاي بهشتي ايران معروف بود از بين رفتن اين باغ ها موجب شده است مسئولان به فكر احيا آنها بيفتند.

شهردار همدان در اين مراسم با تاکید براینکه باید ریه های بیولوژی شهر همدان احیا شود، افزود: این کار امری اجتباب ناپذیر است و اگر همدان به شهر سر سبزی معروف است به دلیل وجود باغ های این شهر است.

وي اضافه کرد: لازم است در جای جای شهر لکه هایی از فضای سبز وجود داشته باشد و به همین منظور در ورودی شمالی شهر طرح ساخت پارک ملل به همراه گلخانه و باغ بتونیک اجرایی خواهد شد.

یوسفیان با اشاره به اینکه در این منطقه 15 هکتاری شاهد ساخت نمایشگل گل و گیاه و موزه پرواز نیز خواهیم بود، افزود: بزرگترین بوستان شهر همدان که پارک مردم نام دارد با مساحت 13 هکتاری در نظر گرفته شده برای آن به علت ایجاد فضاهایی چون کتابخانه،هتل، وشهربازی فضای کمتری را به خود اختصاص داده و لازم است فضای سبز در همدان گسترش یابد.

وی افزود: از مجموعه پارک 48 هکتاری که باید در این منطقه ساخته شود در فاز اول 12 ونیم هکتار اجرایی شده و با ساخت پارک ولایت در منطقه حیدره و پارک ملل به مساحت سه ونیم هکتار سرانه فضاس سبز همدان افزایش می یابد.

کلنگ زنی هایپر سنتر تا چند هفته آینده

شهردار همدان با طلب یاری از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در شهر، اظهار داشت: در کنار این مجموعه هایپر سنتر نیز ساخته می شود که در مراحل هماهنگی اداری قرار دارد و در چند هفته آینده کلنگ زنی خواهد شد که سرمایه گذاری 500 میلیارد تومانی در آن شکل می گیرد.

یوسفیان افزود: برج ایرانیان نیز با ارزش قراردی 300 میلیارد تومانی به زودی اجرایی می شود و درسال آینده شاهد سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی در همدان هستیم.

مدیر کل منابع طبیعی همدان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه فواید درخت تنها در بخش اقتصادی و تولید چوب نیست بلکه به افزایش میزان سلامتی جامعه منتهی می شود، گفت: در هر سال یک هکتار درخت می تواند دو نیم تن اکسیژن تولید کند، هشت تن کربن جذب نماید و 65 تن گرد خاک را رسوب دهد.

در این مراسم همچنین از خانواده دو شهید همدانی نیز تجلیل شد.