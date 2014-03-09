رضا لک در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تساوی تیم فوتسال گیتی پسند برابر شهید منصوری و حواشی فراوان این مسابقه، اظهار کرد: در چند سال گذشته همیشه دیدار گیتی پسند با شهید منصوری حساسیت زیادی داشت ولی با توجه به میزبانی خوبی که در بازی رفت از منصوری داشتیم، توقع وضعیت بهتری داشتیم. متاسفانه اتفاقات بدی در این بازی رخ داد. فردی که روی سکوها بلندگو به دست بود بازیکنان و تماشاگران منصوری را تحریک و به حمایت علنی از تیم دبیری پرداخت.

وی افزود: تماشاگران منصوری تا آخرین لحظه مسابقه با فحاشی و شعارهایشان بازیکنان ما را نوازش دادند! آنها آخر مسابقه هم به حمایت از دبیری پرداختند تا جو سالن سنگین‌تر شود.

سرمربی تیم گیتی پسند با بیان اینکه آیا معتقد است تیم شهید منصوری برای دبیری تبریز بازی کرده است، گفت: بازیکنان منصوری در این بازی از جانشان مایه گذاشتند. البته فرد بلندگو به دست جوسازی کرد و حتی قهرمانی تیم دبیری را تبریک گفت. وی حتی اسم وحید شمسایی را هم مطرح کرد. تماشاگران هم به دنبال این صحبت‌های دست زدند و هورا کشیدند. هر کسی در سالن بود این احساس را پیدا می‌کرد.

لک درباره دلایل عقب افتادن گیتی پسند با چهار گل، تاکید کرد: فشارهایی که از ابتدای مسابقه از هنگام گرم کردن تا آخر مسابقه روی بازیکنان ما ایجاد شده بود، باعث شد تا تمرکز آنها به هم بخورد و سه گل دریافت کنیم. بعد از این گل‌ها هرچه با بازیکنان صحبت کردیم تا تمرکزشان را به دست بیاورند فایده نداشت تا اینکه گل چهارم را هم خوردیم ولی در نیمه دوم فشار زیادی آوردیم و موفق شدیم در نهایت بازی را به تساوی بکشیم. تیم منصوری در این نیمه حتی یک موقعیت نصفه و نیمه هم نداشت.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شانس قهرمانی گیتی پسند را چقدر می‌داند، گفت: مشخصا شانس ما کمتر است. دبیری شانس بیشتری نسبت به ما برای قهرمانی دارد ولی تا آخرین لحظه ناامید نمی‌شویم و بدون توجه به بازی دبیری، کارمان را می‌کنیم.

سرمربی گیتی پسند در خصوص اینکه آیا به ناپاکی فوتسال در روزها و هفته‌های گذشته اعتقاد دارد یا خیر، تاکید کرد: اول از همه باید بگویم نقل قولی از من بعد از بازی درباره تبانی منصوری با دبیری منتشر شد که کاملا اشتباه بود. من قبلا هم گفته بودم در قرچک ناپاکی رخ نمی‌دهد. من فقط از مسئولان منصوری به خاطر بازی بی کیفیت برابر دبیری گلایه داشتم. اینرا به خودشان هم گفتم که بهتر بود با کیفیت بیشتری برابر دبیری بازی می‌کردند. آنها خودشان هم این مسئله را قبول داشتند. فقط همین موضوع مطرح شد و بحث تبانی نیست.

لک در ادامه خاطرنشان کرد: فوتسال امسال واقعا بد بود و اتفاقات بدی رقم خورد. حتما این اتفاقات بد سال‌های آینده دامنگیر بازیکنان، مدیران، سرپرستان و باشگاه‌ها خواهد شد. به واضح اتفاقاتی رخ داد که همه در برابر آن سکوت کردند. بخصوص تماس‌هایی که این هفته با بازیکنان و مربیان و سرپرستان تیم‌ها برای بازی کردن یا بازی نکردن گرفته شد. تقوی (سرپرست تیم منصوری) هم گفت چند بار با ما تماس گرفتند که مقابل گیتی پسند خوب بازی کنید!

وی افزود: آدم‌هایی که در برابر اتفاقات فوتسال سکوت کرده‌اند، خودشان هم در این کار شریک هستند. این موضوع گریبان فوتسال را خواهد گرفت. الان بدون واهمه و ترس تماس می‌گیرند و می‌گویند فلان کار را کنید. فوتسال امسال جو مسمومی داشت که نمی‌شد تمرکز کرد. من خودم به عینه این اتفاقات را دیدم.

سرمربی گیتی پسند گفت: من فیلم مسابقات را هر هفته می بینم. واقعا کیفیت بعضی از تیم‌ها در چند مسابقه، متفاوت و سئوال برانگیز بود. بعضی تیم‌ها در یکسری مسابقات خاص آنقدر با کیفیت پایین بازی کردند که حتی برای بینندگان تلویزیونی هم جای سئوال داشت. همان تیم در یک بازی دیگر با تمام وجودش بازی کرده است. امیدوارم این اتفاقات عمدی نباشد.

لک در پایان تاکید کرد: بازیکنی بوده که در یک جلسه خصوصی گفته است در یک مسابقه کوتاهی کرده‌ام تا مربی تیم اخراج شود و مربی محبوب من به تیم بیاید. حرف‌های زیادی برای گفتن هست ولی گوش شنوایی نیست. واقعا از نظر آنهایی که در گود فوتسال نیستند، همه چیز در امن و امان است.