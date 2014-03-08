سرنوشت قهرمان لیگ برتر فوتسال به هفته آخر کشید/ سقوط راه ساری و پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم و ما قبل پایانی لیگ برتر فوتسال از ساعت 16 امروز شنبه در شهرهای مختلف برگزار شد که در مهمترین مسابقه تیم دبیری تبریز در اهواز برابر تیم شرکت حفاری با نتیجه 5 بر 3 به برتری رسید و 59 امتیازی شد.

همچنین تیم رده دومی گیتی پسند اصفهان در قرچک میهمان تیم شهید منصوری بود که این بازی با نتیجه تساوی پر گل 4 بر 4 به اتمام رسید. با این نتیجه گیتی پسند 56 امتیازی شد تا سرنوشت قهرمانی لیگ برتر به هفته آخر کشیده شود. تیم دبیری حتی در صورت کسب یک تساوی در بازی آخر قهرمان لیگ می‌شود. گیتی پسند در صورت پیروزی در بازی آخر و شکست دبیری این شانس را دارد که به عنوان قهرمانی برسد.

هرچند سرنوشت قهرمان این هفته مشخص نشد ولی معادلات انتهای جدول امروز حل شد و دو تیم سقوط کننده به لیگ دسته اول مشخص شدند. در یکی از مسابقات امروز تیم انتهای جدولی راه ساری با نتیجه 3 بر 10 برابر ماهان تندیس قم شکست خورد. راه ساری با این شکست قبل از پایان مسابقات لیگ، به لیگ دسته اول سقوط کرد.

همچنین تیم پتروشیمی ماهشهر هم برابر شهرداری ساوه با نتیجه 2 به 3 نتیجه را واگذار کرد تا به همراه راه ساری به لیگ دسته اول فوتسال برگردد.

نتایج کامل مسابقات هفته بیست و پنجم به این شرح است:

* زمزم اصفهان 2 - شهرداری تبریز یک

* راه ساری 3 - ماهان تندیس قم 10

* شرکت حفاری 3 - دبیری تبریز 5

* شهید منصوری 4 - گیتی پسند 4

* شهرداری ساوه 3 - پتروشیمی ماهشهر 2

* فرش آرا یک - میثاق تهران 3

* تاسیسات دریایی یک - هلال احمر تبریز 2

جدول لیگ برتر فوتسال:

1- دبیری تبریز 59 امتیاز

2- گیتی پسند 56 امتیاز

3- شرکت حفاری 50 امتیاز

4- شهید منصوری 48 امتیاز

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13- پتروشیمی 15 امتیاز

14- راه ساری 12 امتیاز

