به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله حاتم نیا ظهر یکشنبه در اولين مجمع عمومي اساتيد، قاريان، حافظان و فعالان قرآني شهرستان بهار با اشاره به اینکه تلاوت قرآن و الحان قرآني و تفسير قرآن براي آن است که انسان زندگي منزه و پرهيزگارانه‌اي داشته باشد، اظهار داشت: تلاوت قرآن و الحان قرآني سبب می شود که انسان در دنيا و آخرت خود را با معنويت و معرفت تزيين کند.

حاتم نيا افزود: همه ما باید بستر مناسب براي انجام فعاليت‌هاي قرآني را فراهم کنيم چرا که مردم در همه مراحل با بهره‌گيري از هدايت و آموزه‌هاي قرآني به موفقيت هاي شاياني دست يافته اند.

وي بر ايجاد وحدت رويه و هم‌افزايي مثبت بين دستگاه‌هاي قرآني تأکيد کرد و گفت: با توجه به اقداماتي که در اين زمينه در سطح شهر انجام شده هنوز قرآن و قرآن پژوهي مهجور است و کار گسترده اي که در سطح جامعه قابل عرضه و مورد بهره برداري عموم باشد انجام نشده است.

تشکیل بانک اطلاعاتی از فعالان حوزه قرآنی در شهرستان بهار ضروری است

حاتم نیا با بیان این مطلب که تشکيل بانک اطلاعاتي از فعالان و حافظان قرآن و تشکل‌هاي قرآني در شهرستان بهار ضروري است، اظهار داشت: با تشکيل اين مجمع ضمن برقراري تعامل سازنده بين مؤسسات قرآني و همچنين ادارات شهرستان، شناسايي فعالان قرآني در چنين نشست ها امکان پذير خواهد بود.

مدير بنياد قرآن و رئيس هیئت مديره مجمع اساتيد استان همدان نیز در این مجمع گفت: برگزاري چنين نشست هايي براي ترويج فرهنگ ديني و قرآني در جامعه اسلامي ايران و انسجام بين فعالان قرآني است.

جواد صديق با بیان اینکه فعالان قرآني بايد به صورت هدفمند عمل کنند و سطح علمي خود را بالا برند، اذعان داشت: باید از پتانسيل های موجود براي توسعه فرهنگ قرآني و فعال و پويا کردن فرهنگ قرآني استفاده شود.

صدیق خواستار توجه و حمايتهاي مالي و حقوقي به مجمع شد و گفت: با اين حمايت ها فعاليت هاي مجمع پررنگ تر خواهد شد.

وي اذعان داشت: جامعه ايران جامعه اي مبتني بر ارزشهاي والاي ديني است که ترويج فرهنگ ديني و تقويت بنيه هاي ديني آن جز لاينفک اين جامعه به شمار مي رود.

صدیق اظهار داشت: توجه به آيات قرآن کريم مسير هدايت انسان به سوي رشد و کمال فراهم مي‌کند که بدون شک کساني‌ که با قرآن کريم مأنوس هستند مسير زندگي دنيا را به سلامت طي مي‌کنند.

صدیق با بیان این مطلب که اگر حفظ و درک مفاهيم قرآن کريم در کنار يکديگر مورد توجه قرار گيرد، نتيجه‌اي بسيار عالي به همراه خواهد داشت، عنوان داشت: امروز به برکت انقلاب اسلامی، در کشور ما فعالان قرآني روز به روز بيشتر مي‌شوند.

وي افزود: استمرار و بقاي هر جامعه نيز مستلزم انتقال مجموعه باورها، ارزش‌‏ها، رفتارها، گرايش‌‏ها، دانش‌‏ها و مهارت‌‏ها به نسل بعد است.