افغانستان كنوانسيون حقوق پناهندگان را امضا كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دفتر كميسارياي عالي پناهنگان سازمان ملل، آنتونيو گوترز كميسر عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ضمن اعلام اين خبر، از پيوستن افغانستان به كنوانسيون حقوق پناهندگان و همچنين پروتكل 1967 استقبال كرد و اظهار داشت : اين تصميم براي كشوري كه خود ده ها سال منبع يكي از بزرگترين جمعيت هاي پناهندگي و پناهجويي در دنيا بوده است، تصميمي بسيار مهم است.

گوترز با اشاره به اينكه برخي اوقات امكان دارد معني واقعي كنوانسيون حقوق پناهندگان فراموش شود، ولي اگر در اين ميان اشخاصي باشند كه معني آنرا درك نموده باشتد، آنها مردم افغانستان هستند، گفت : طي سالهاي تاريك جنگ و افراط گرايي، ميليونها افغاني مجبور به ترك سرزمين خود و درخواست پناهندگي از ساير كشورها شدند.



به گفته وي، پيوستن به كنوانسيون در شرايط كنوني دليل پيشرفت قابل توجهي است كه افغانستان در راه بهبود كسب نموده است.

گفتني است اين الحاق كه از اين هفته به اجرا در خواهد آمد، حاصل ماهها همكاري نزديك كميسارياي پناهندگان با مقامات افغانستان مي باشد و بدين ترتيب افغانستان صد و چهل و ششمين كشوري مي شود كه به كنوانسيون 1951 حقوق پناهندگان و يا به پروتكل 1967 - كشورهاي امضا كننده اين كنوانسيون بايد حقوق مشخصي را براي پناهندگان به رسميت بشناسند- مي پيوندد.

به گفته گوترز، اكنون افغانستان كه سالها ميزبان ميليونها افغان بوده است، اين كنوانسيون را امضاء نموده اند، كميساريا اميدوار است كه كشور پاكستان نيز كه ميزبان ميليونها افغاني بوده است، بزودي بدين كنوانسيون ملحق شود.

در پي الحاق افغانستان به اين كنوانسيون، سنت طولاني پناهجويي آن كشور در حقوق بين الملل جايگاهي مقدس يافته است، حتي طي تاريخ سخت اخير افغانستان نيز شاهد اين بوديم كه درهاي اين كشور همچنان به روي پناهندگان، بخصوص پناهندگان آسياي مركزي از جمله دهها هزار تاجيك كه كشور خود را در اوايل دوره 1990 بدليل جنگ هاي داخلي ترك نموده بودند، باز بود.

پس از سقوط طالبان در اواخر سال 2001 و طي يكي از بزرگترين عمليات بازگشت پناهندگان كميساريا در تاريخچه 54 ساله آن سازمان، بيش از 3.5 ميليون افغان از كشورهاي همسايه اين كشور؛ ايران و پاكستان به كشورشان بازگشتند، علاوه بر بازگشت، آژانس پناهندگان در داخل افغانستان نيز به دولت در ادغام مجدد ميليونها نفر كه تازه به كشور خود بازگشته اند، كمك نموده است.



طبق آمارهاي كميسارياي عالي پناهندگان، اكنون كمتر از 1 ميليون پناهنده افغاني در ايران بسر مي برند، سرشماري اخير نشان داد كه بيش از 3 ميليون افغاني، كه همه جزو دسته تحت حمايت كميساريا نمي باشند، اكنون در پاكستان بسر مي برند.



همانگونه كه انتظار مي رود تعداد زيادي از اين پناهندگان بازگشت را انتخاب نمايند، تعدادي نيز ممكن است خواستار ماندن در كشور پناه دهنده خود باشند، كشوري كه برخي از اين پناهندگان در طول چند دهه در آن به خوبي ادغام شده اند و جزو اعضاي مفيد جامعه مي باشند.

گوترز گفت : جهت بازگشت به شرايطي عادي تر در منطقه، مذاكراتي براي ايجاد يك چارچوب مديريتي قوي تر ميان دولت هاي افغانستان، ايران، پاكستان و جامعه بين المللي در جريان است.



اين مذاكرات جهت كنترل حركت هاي پناهندگي وحركت هاي جمعيتي مي باشد.