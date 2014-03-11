درختان کاخ سعدآباد خشک می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محوطه باغ موزه کاخ سعد آباد و جنگلهای آن دارای تعداد زیادی درختان با گونه های بسیار کمیاب است حتی در این محوطه ها، گیاهی به نامه سکویا وجود دارد که شاید بتوان گفت جز در سعد آباد و باغ گیاه شناسی نمی توان نمونه آن را در ایران پیدا کرد.

بنابراین باید برای حفظ این درختان آفتهای آنها شناسایی و خطرهای تهدیدکننده آنها نیز رفع شود به همین علت سیستم شناسنامه کردن سه هزار درخت آغاز شده است تا اگر مشکلی برای آنها به وجود آمد در سیستم مرکزی اعلام وجود خطر کند. به این ترتیب اگر درختی قطع شود و یا به بیماری مبتلا شود؛ با استفاده از تگ هایی که به روی آن نصب شده می توان فهمید آن درخت به چه بیماری مبتلاست و یا چه خطری آن را تهدید می کند حتی کنده کاری روی درختها نیز با توجه به نوع ارتعاش ایجاد شده در درخت، ثبت خواهد شد. برخی از آنها بیش از 300 سال قدمت دارند بنابراین نگهداری از آنها مانند اشیا داخل کاغذ موزه مهم است.

محوطه کاخ موزه سعد آباد حدود 50 هزار درخت دارد که در مرحله اول سه هزار درخت شناسایی و شناسنامه دار شده اند. بسیاری از این درختان به عنوان جنگلهای شمالی سعدآباد معروف بوده اند اما از حدود 8 سال پیش این درختان با معضل آب مواجه شده اند چرا که محوطه سعدآباد دارای 11 رشته قنات بوده اما برخی ازآنها نیمه فعال و برخی دیگر غیر فعال شده اند لایروبی قناتها نیز که باید هربار انجام شود مدتهاست به تعویق افتاده است.

همچنین وجود رستورانهای بالادست کاخ سعدآباد باعث شده تا ضایعات و زباله های این رستورانها به رودخانه ای وارد شود که از سعدآباد می گذرد این رودخانه زباله های رستورانها را به داخل کاخ موزه می اورد به همین علت از مدتها پیش مسئولان کاخ موزه سعدآباد تلاش کردند تا به کمک شهرداری و شورای شهر برای حل این مشکل و جلوگیری از ورود ضایعات جلوگیری کنند اما تا کنون پاسخی نگرفته اند.

از 6 ماه پیش برخی از ناودانی هایی که آب رودخانه را به کاخ انتقال می داد شکسته و باید اعتباری برای این موضوع در نظر گرفته شود. آب چشمه های منطقه شیر پلا در قسمت شمالی کاخ سعد آباد برای آبیاری جنگلهای تازه احداث شده به مسیر دیگری انتقال داده شده است. بنابر این آبی که از این راه به کاخ سعدآباد می آمد نیز بسیار کم شده است.

بیش از این مهدی حجت قائم مقام سازمان میراث فرهنگی به رئیس سازمان جنگل و مراتع در این باره نامه نوشت اما آنها جواب دادند باید جنگلهای تازه احداث شده را نیز آبیاری کرد.

این در حالی است که کاخ سعدآباد برای آبیاری درختانش از سال 1300 حق آبه داشته با این حال برای آبیاری این مجموعه باید برنامه ریزی های کلان تری انجام شود. چون با توجه به تقلیل یافتن میزان آبیاری درختان انبوه کاخ سعدآباد، خطر اینکه تابستان سال 93 این درختان با مشکل کم آبی و در نهایت خشکسالی مواجه شوند بسیار زیاد است. چرا که حتی آب رودخانه دربند که در بهار خروشان است، اواسط تابستان کم آب می شود.