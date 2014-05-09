درختان کاخ سعدآباد نجات بخشی و احیا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بیستم اسفند ماه سال گذشته خبرگزاری مهر از وضعیت نابه سامان درختان مجموعه تاریخی و فرهنگی کاخ سعدآباد خبر داده بود و اعلام کرد که اگرچه رئیس سازمان میراث فرهنگی برای روز درختکاری به این کاخ موزه رفت و درختی را به صورت سمبلیک کاشت و از سامانه دیجیتالی شدن شناسنامه درختان کاخ بازدید کرد اما از وضعیت درختان رو به نابودی این کاخ مطلع نشد. درحالی که این مجموعه دارای کهن ترین و نایاب ترین درختان محله سعداباد است.

در این گزارش آمد که ورود فاضلاب از شمال شهر به سمت رودخانه دربند، آبیاری درختان با این آب و آلوده بودن آن، تنها یکی از دلایل مرگ تدریجی درختان سعدآباد است. همچنین کاخ موزه سعدآباد با مشکل آبیاری درختان ناشی از خشک شدن قنات ها، عدم لایروبی آنها، سرازیر شدن ضایعات و زباله رستورانهای بالادست به رودخانه و کم آب شدن رودخانه دربند مواجه است اگر این معضل ادامه پیدا کند تابستان آینده درختان سعدآباد خشک می شوند.

تا اینکه بلاخره این مجموعه به فکر ساماندهی این وضعیت افتاد و علیرضا مختاریان کارشناس نجات بخشی و احیا محوطه های سبز میراث فرهنگی خبر داد که گلخانه کاخ موزه سعدآباد که اخیراً دچار آسیب و آفت شده بود با کارشناسی انجام شده تحت تیمارهای تغذیه ای قرار گرفت. تیمارهای تغذیه با محلول پاشی میکرو المان های حیاتی و همچنین اسید آمینه های مورد نیاز گیاه موز صورت پذیرفت و در بخشهایی از این گلخانه نیز از طریق تزریق مستقیم مواد غذایی (ingection) عملیات نجات بخشی انجام شد.

مختاریان افزود: ارتفاع درختان موز به دلیل کمبود شدید مواد غذایی مانند پتاسیم،منیزیم،روی و بُر ، کوتاهتر از ارتفاع استاندارد شده بود که طی عملیات احیا موزستان این ارتفاع به استاندارد رسید و سوختگی حاشیه برگها که از علائم کمبود کلسیم است کاملاً رفع شد.

این کارشناس تأکید کرد: عملیات احیا و نجات بخشی گلخانه پرنده بهشتی نیز با همین تیمار در دست اقدام است.

وی با اشاره به وجود گونه های نفیس و کمیاب باغ موزه سعدآباد که در طول سالیان دچار آفت شده و یا از بین رفته اند،افزود: بیش از 2000 انواع بذر گونه های گیاهی و درختان کمیاب و کاشتن این بذرها در آینده نزدیک شاهد نهالی از این گونه های نفیس هستیم. این نهال ها در فصل پاییز سال جاری در محل های مورد مطالعه و کارشناسی شده که قبلا وجود داشته جایگزین خواهند شد.

سازمان میراث فرهنگی همچنین اعلام کرده که علیرضا مختاریان کارشناس ارشد گیاه پزشکی از سوی معاون میراث فرهنگی به عنوان کارشناس نجات بخشی و احیا باغ موزه ها و محوطه های سبز میراث فرهنگی منصوب شده و بیش از 2000 بذر گونه های گیاهی کمیاب را به مجموعه سعدآباد اهدا کرده است.

در میان کارکنان کاخ موزه سعدآباد که در این طرح شرکت کرده بودند برخی از گردشگران کاخ و اعضای انجمن رفتگران طبیعت هم به کمک رفتند تا زباله هایی که در رودخانه ریخته شده بود را جمع آوری کنند و با این کار به بازدیدکنندگان دیگر نیز یادآوری کنند درختان سعدآباد دارای گونه های نادری است که وجود همین زباله ها آن ها را تا حد خشک شدن نیز پیش می برد.