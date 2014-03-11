به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی که شامگاه دیشب 19 اسفندماه در مراسم جشن اکران نوروزی سینما در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت درباره برنامه سازمان سینمایی برای جامه عمل پوشاندن به فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ گفت: مدیران سینمایی دغدغه های مقام معظم رهبری را درک می کنند و با همه وجود باور دارند.

با عیب جویی و بهانه‌تراشی نمی‌توان به دغدغه های مقام معظم رهبری دست پیدا کرد

وی در ادامه افزود: دغدغه های مقام معظم رهبری، دغدغه هایی عالمانه، آگاهانه و کارشناسی است و همه تلاش مدیران سینمایی این است که به این دغدغه‌ها جامه عمل بپوشانند اما برای تحقق بخشیدن به دغدغه‌های اندیشمندانه مقام معظم رهبری باید از عیب‌جویی، بهانه‌تراشی و طعنه زدن دست برداریم و در سایه همدلی به آنچه دغدغه ایشان است دست پیدا کنیم.

رئیس سازمان سینمایی فرمایشات مقام معظم رهبری درباره حضور جوانان مومن و انقلابی در عرصه های فرهنگی را حکیمانه عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری به درستی و حکیمانه فرمودند که جوانان مومن و انقلابی باید عرصه های فرهنگی را اداره کنند. بنده هم به عنوان عضو کوچکی از خانواده سینمای ایران که بار عظیمی از فرهنگ را به دوش می کشد خودم را نیز جزو همان جوانان انقلابی می دانم و همه تلاشم این است که به آنچه مقام معظم رهبری خواسته اند در این حوزه عمل کنم.

برخی افراد از تشکیلات سینمایی دولت یازدهم تصور ماورایی دارند

این مدیر سینمایی با اشاره به نارضایتی های پیش‌آمده بعد از جشنواره فیلم فجر گفت: کسانی که از برگزاری جشنواره فیلم فجر و اتفاق هایی که پس از آن ایجاد شد ناراضی هستند از جمله افرادی هستند که از تشکیلات سینمایی در دولت یازدهم تصور ماورایی دارند و فکر می کنند که باید معجزه می کردیم، در حالی که مدت زمان حضور تیم سینمایی دولت یازدهم بسیار کوتاه است. مگر در این مدت کوتاه می توانستیم معجزه کنیم؟

وی در ادامه افزود: جشنواره فیلم فجر، درخت تنومند سی ساله است و اگر قرار است هرس شود و شاخ و برگ های آن اصلاح شود باید به آن زمان داد و قطعا در چند ماه نمی توان به نهایت مطلوب در این عرصه دست یافت. خوشبختانه افرادی هستند که به شکل منصفانه به این حضور و عملکرد در این مدت نگاه می کنند. به عنوان مثال جلسه ای با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس داشتیم که در این جلسه اعضای محترم کمسیون فرهنگی مجلس از ما تشکر می کردند و از سوی دیگر علما، سینماگران و از همه مهمتر مردم راضی هستند. حال با وجود این همه رضایت برای چه می‌خواهیم این همه خوشبختی را به کام همه تلخ کنیم.

جشنواره فیلم فجر کم عیب و نقص بود

رئیس سازمان سینمایی جشنواره فیلم فجر امسال را کم عیب و نقص دانست و عنوان کرد: معتقدم این جشنواره نسبت به جشنواره های گذشته ایرانی‌تر، بومی تر، اسلامی تر و انقلابی تر بود. از همین رو باید از امروز برای جشنواره هایی که در پیش رو داریم فکر کنیم.

ایوبی در پاسخ به اینکه در راستای طرح برگزاری جشنواره فیلم کودک به صورت دوسالانه آیا سایر جشنواره ها مانند جشنواره های سینمای مستند نیز به صورت دوسالانه برگزار خواهد شد؟ گفت: به اعتقاد من جشنواره محفلی است که باید تولید داشته باشد و اگر جشنواره ای تولید نداشته باشد جایی برای برگزاری جشنواره باقی نمی ماند و از آنجایی که جشنواره فیلم کودک هنوز به تولید پربار نرسیده است این طرح مطرح است که جشنواره به صورت دوسالانه برگزار شود، اما در برگزاری جشنواره های فیلم مستند یا فیلم کوتاه این اتفاق نمی افتد چراکه حوزه مستند و فیلم کوتاه حوزه پرباری است و آثار خوب زیادی در این دو حوزه تولید می‌شود.

آمادگی داریم با هزینه سازمان سینمایی به فیلمسازان، کارشناس معرفی کنیم

رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه آیا این سازمان برنامه ای برای تعیین خط مشی برای تولید فیلم های تاریخی - مذهبی دارد؟ توضیح داد: به عنوان رئیس سازمان سینمایی آمادگی داریم به همه فیلمسازانی که در حوزه های مختلف فیلم می سازند و نیاز به کارشناس دارند، کارشناس معرفی کنیم و در این راه همه هزینه ها را نیز تقبل می کنیم.

این مدیر سینمایی متذکر شد: در همین راستا با انجمن های مختلف علمی، در دانشگاه های مختلف و همچنین کارشناسان دینی در حوزه علمیه قم رایزنی کردیم و این آمادگی را داریم که در خصوص ساخت فیلم های مختلف در ژانرهای متفاوت دینی، سیاسی، اجتماعی و حتی مسائل خانوادگی به همه فیلمسازان کارشناس معرفی کنیم.

جریان نقد «رستاخیز» به سمتی رفت تا حق عوامل تولید ضایع شود

وی در پاسخ به اینکه مشکلاتی که برای فیلم «رستاخیز» پیش آمد ممکن است برای فیلم «محمد(ص)» ساخته مجید مجیدی نیز پیش آید؟ گفت: درباره فیلم «محمد(ص)» حاشیه ای وجود ندارد چون تیم سازنده این فیلم سینمایی همه اصول و قواعد و تدابیری که لازم بود به کار گرفته اند تا اثری خوب، ممتاز و بدون حاشیه ارائه دهند. درباره فیلم «رستاخیز» باید متذکر شوم که بحث های وارد شده بر این فیلم در حال خارج شدن از مجرای نقد و بررسی بود و متاسفانه شرایط به سمتی می رفت که حق کسانی که سالها برای تولید این اثر سینمایی زحمت کشیده بودند، ضایع می‌شد.

ایوبی درباره حل مشکل فیلم «رستاخیز» گفت: خوشبختانه عوامل فیلم با نگاه مسئولانه همه نظرات کارشناسی علما را جمع آوری کرده اند تا این نظرات را در فیلم اعمال کنند.

وی همچنین با اشاره به سرنوشت شورای عالی سینما گفت: ترکیب شورای عالی سینما نهایی شده و هفت نفر از اعضای این شورا به زودی معرفی می شوند.

رئیس سازمان سینمایی با اشاره به طرح «سینما تجربه» گفت: یکی از ویژگی های سینمای ایران وجود نگاه خلاقانه در ساخت آثارست و به تبع بخش مهمی از این نگاه خلاقانه متعلق به انجام تجربه های تازه است که مخاطب خاص نیز دارد از همین رو در نظرداریم با تامین نظر سینماداران فضای نمایش این بخش از سینمای ایران را با وجود مخاطب خاص تامین کنیم.

برای فوتبال دیدن مردم در سینما باید به جمع بندی برسیم

ایوبی در پاسخ به این پرسش که با وجود نزدیکی به جام جهانی آیا برنامه ای برای نمایش بازی های ایران در سینماها دارد؟ گفت: مطالبه سینماداران نمایش فوتبال از سینماها است اما هنوز فرصت نکردیم این تقاضا را بررسی کنیم. باید جلسه ای با سینماگران و نیروی انتظامی بگذاریم تا در این راستا به جمع بندی مناسب، معقول و منطقی برسیم. اما من معتقدم با هر تعریفی که مردم را به سینما بکشانیم مفید است چراکه مردم در کنار هم تجربه اکران های بزرگ را خواهند داشت.

رئیس سازمان سینمایی درباره طرح مدارس عالی سینما گفت: ایجاد مدرسه عالی سینما را از زمانی که آمدم در نظر داشتم. وجود چنین مدارسی در دنیا مرسوم است و فرق این مدرسه ها با دانشگاه های سینمایی این است که مدرسه عالی به شکل کاملا کارگاهی و عملی اداره می شود اما در دانشگاه ها مباحث و البته ضوابط دست و پاگیر آکادمیک بسیار مطرح است. ورود به این مدارس بسیار سخت است اما تجربه نشان داده که افراد پذیرفته شده در مدارس عالی سینما همگی به سینما راه یافته اند.

برای رسیدن به سینمایی خوب همه باید دور یک میز جمع شویم

حجت الله ایوبی با اشاره به اهداف سازمان سینمایی برای ساخت فیلم های ملی و همراه با ارزش های انقلاب اسلامی در سال آینده گفت: این انتظار وجود دارد که مدیران سینمایی سالی 50 فیلم درجه یک تحویل دهند اما این انتظار درست نیست. در کشورهایی که صنعت سینمای پر قدرتی دارند سالی 500 فیلم می سازند اما از این تعداد شاید تنها 5 فیلم خیلی خوب وجود داشته باشد بنابراین قرار نیست سالی 50 فیلم درجه یک به مردم تحویل دهیم.

وی در ادامه افزود: اما برای رسیدن به سینمایی خوب با تولید فیلم های درجه یک جلسات متعددی با انجمن سینمای دفاع مقدس، حوزه هنری و همه کسانی که در فیلمسازی مشارکت دارند گذاشته ایم تا همه ایده ها و امکانات خوب سینمای ایران را برای تولید آثار ارزشمند دور یک میز جمع کنیم تا به نتیجه خوب برسیم و به تولید فیلم های ارزشمند دست یابیم.

«سینما کارت» در راه است

ایوبی در ادامه متذکر شود: از سوی دیگر معتقدم که هیچ اشکالی ندارد که فیلم های ضعیف هم ساخته شوند چراکه در شعر ایران میلیون ها غزل ضعیف سروده شد تا حافظ متولد شد. بنابراین وجود فیلم های ضعیف و پر قدرت مکمل هم هستند به همین دلیل نباید فقظ آرمانگرا و کمال طلب بود.

ایوبی در پایان درباره ارائه کارت هایی با عنوان «سینما کارت» گفت: عملی کردن طرح سینما کارت برای فیلم دیدن ارائه شده است و در همین راستا با برخی از بانک ها نیز به جمع بندی رسیدم که تولید این سینماکارت‌ها را عملی کنند. در پایان امیدوارم سال آینده سال تفاهم و دوستی در عرصه سینما باشد.

