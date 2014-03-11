کارگروه ساماندهی بازار تاریخی اردبیل تشکیل شد

یحیی نقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: قرار است در این کارگروه دستگاه های اجرایی شهرداری، استاندارد، میراث فرهنگی، آب و فاضلاب شهری، برق، گاز، نیروی انتظامی، دادگستری، نماینده اصناف، اوقاف و ارشاد اسلامی مشارکت کنند.

وی افزود: این کارگروه برنامه های ساماندهی بازار تاریخی را دنبال کرده و برای تخصیص اعتبارات آن تلاش خواهد کرد.

نقی زاده با بیان اینکه ساماندهی بازار تاریخی از جمله پروژه های مشارکتی میراث فرهنگی است، اضافه کرد: در اجرای این طرح واحد های صنفی مستقر در بازار نیز باید حمایت لازم را داشته باشند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: در حال حاضر سرای وکیل مراحل پایانی مرمت خود را سپری می کند.

وی ابراز امیدواری کرد با آغاز به کار این کارگروه زمینه برای جذب اعتبار مناسب در تکمیل این طرح فراهم شود.