فاطمی: ائمه جمعه و مبلغان در ترویج فرهنگ زکات نقش دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی عصر یکشنبه در نشست شورای زکات استان چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت یاد شهدای والامقام خاصه امام شهید انقلاب که در راه اهداف قرآن و اسلام زحمت کشیدند، اظهار کرد: دین مقدس و کامل اسلام مملو از احکامی است که اهمیت و کارسازی آنها در برهههایی از حیات بشری دیده نمیشد اما به مرور، آثار و برکاتش مشخص شد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه اربعین نمونهای از این احکام اسلامی است، ادامه داد: قریب به ۱۲۰۰ سال پیش، امام حسن عسکری علیه السلام بر فضیلت زیارت اربعین تأکید داشتند و قطعاً آگاه بودند که این آیین دینی روزی به یک اجتماع بزرگ و عظیم در تاریخ بشر تبدیل خواهد شد و شکوه و جلال دین خدا را به نمایش خواهد گذاشت. امروز مفاهیم اسلام ناب همچون جهاد و شهادت و مقاومت خود را به بهترین شکل نشان میدهد.
فاطمی با اشاره به اینکه زکات هم یکی از احکام اسلامی است که اگر به آن عمل میشد فقیری باقی نمیماند، بیان کرد: زکات یک دستور اسلامی است و برنامهریزی در راستای ترویج و تبلیغ زکات و شناساندن برکات این امر پسندیده یک امر ضروری است.
وی با تصریح اینکه جلسات زکات شهرستانها با محوریت ائمه جمعه ضروری است، افزود: جا دارد ائمه جمعه و مبلغان درباره فرهنگ زکات و سایر ارزشهای دینی مکرراً با مردم صحبت کنند تا این ارزشها نهادینه شود.
فاطمی با تصریح اینکه زکات یک واجب الهی سرشار از برکات است، ادامه داد: برپایی همایشهای علمی با موضوع زکات از دیگر کارهایی است که برای بسط فرهنگ زکات میتواند سودمند باشد و این موضوع را در جامعه رواج دهد.
امام جمعه شهرکرد یادآور شد: جا دارد تمهیدی اندیشیده شود که اهل زکات در جامعه شناسایی و معرفی و تشویق شوند که به نظرم امر مناسبی است.
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