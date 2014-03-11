توصیه های بهداشتی در مورد خرید ماهی قرمز/ بروز آلرژی و حساسیت پوستی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک اضافه کرد: ماهی قرمز در صورتی که در ظروف نامناسب نگهداری شده و تغذیه نادرست و شرایط محیطی نامطلوب داشته باشد دچار بیماری می شود که این بیماری قابل سرایت به محیط زندگی و افراد خانواده است.

دکتر بابک عشرتی بیان کرد: آشنایی با بیماریهای ماهی قرمز و راههای پیشگیری از بروز آن نه تنها عمر بیشتر این آبزی را به همراه دارد، بلکه از پراکندگی آلایندگی احتمالی محیطی میکروب ها و مخاطرات بهداشتی جلوگیری می کند.

وی خاطرنشان کرد: دما و میزان اکسیژن آب، اسیدیته، غلظت آمونیاک به عنوان سمی ترین ترکیب موجود در آب، نیتریت ها و نیترات ها در زیست آبزیان نقش محوری دارد و در صورتیکه این ترکیبات نامناسب باشد ماهی قرمز بیمار و یا تلف می شود.

عشرتی توضیح داد: یکی از شایعترین بیماریهای ناشی از تماس با ماهی قرمز بروز انواع آلرژی بویژه حساسیتهای پوستی است.

وی ادامه داد: برخی از ماهی های قرمز مبتلا به انواع بیماریهای آبزیان نظیر وجود لکه و زخم در بدن، باله های تاخورده بی رنگی فلس ها و نارسایی در چشمها هستند که در صورت بروز چنین علایمی باید از محیط زندگی دور شوند.

رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی ادامه داد: توصیه مسئولان بهداشتی به مردم خودداری از خرید ماهی قرمز است اما در صورت تمایل باید این آبزی را از مکانهایی که تحت نظارت و تایید بهداشتی دامپزشکی است، تهیه کنند.

وی گفت: مردم باید بدانند که تعویض آب تنگ ماهی قرمز در ظرفشویی موجب آلودگی می شود و بهتر است برای این کار حتماً از دستکش استفاده و در محیط خارج از آشپزخانه انجام شود.

عشرتی، بیماری ماهیان قرمز را به ویروسی، باکتریایی، قارچی و انگلی دسته بندی و اظهار کرد: آبزیان آلوده به این عوامل با نارسایی هایی چون پوسیدگی دم و باله، آبله پوستی، تجمع مایعات در بدن یا آب آوردگی شکم، بیماری چشمی، بیماری چرخش، خونریزی پوست، ایجاد انحنا در دم، تغییر محوطه دهان، ایجاد لکه های سیاه در دم، شنای غیرطبیعی، کمرنگ شدن پوست، ریزش فلس ماهی و بلند شدن پوست، برآمدگی های غیر طبیعی در آبشش، خونریزی آبشش، کاهش وزن، کمی تحرک، تحلیل شکم و رنگ پریدگی و انحنا در قسمت قدامی ستون مهره ها، کدورت چشم، بیرون زدگی چشمها و لکه های پوستی مبتلا هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در پایان تصریح کرد: دسته دیگر بیماریهای ماهی قرمز ناشی از عوامل محیطی است که مرتبط با کمبود اکسیژن آب، جیره غذایی نامتعادل و اسیدی یا قلیایی شدن محیط آب و انواع مسمومیت ها است که هر کدام باعث بروز نارسایی و بیماری در آبزی شده و هرگونه تماس با آن ممکن است آلودگی را به بدن شخص منتقل کند.