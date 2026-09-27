به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسدی پیش از ظهر یکشنبه در همایش ملی مرتبط با صنعت آبزیپروری با اشاره به همایش ملی میگوی بوشهر در سالهای گذشته که با محوریت سازمان شیلات برگزار شده بود، گفت: صنعت آبزیپروری کشور و بهویژه ماهیان سردابی فراتر از یک کالای تجاری، بخشی از هویت اقتصادی مناطق آبریز و حلقهای حیاتی از زنجیره تأمین پروتئین کشور محسوب میشود. این صنعت باکیفیت و با تولید بالا، با همکاری بخش خصوصی و برنامهریزی دستگاههای دولتی مسیر درستی را برای توسعه اقتصاد و رونق پایدار طی میکند.
وی افزود: سازمان دامپزشکی برنامههای خود را در سه محور اجرایی کرده است؛ محور اول ارزیابیهای بهداشتی شامل بازدیدهای میدانی، تخصصی، نمونهبرداری و آزمونهای تخصصی، محور دوم پایش و مراقبت بر اساس استانداردهای جهانی و محور سوم و حیاتیترین آن، استراتژی کاهش کانونهای بیماریزایی است. این سازمان از رویکرد کنترل پس از وقوع به سمت پیشگیری پیشدستانه حرکت کرده و تمرکز اصلی آن بر امنیت زیستی است.
وی با نگاه اقتصادی به موضوع تأکید کرد: صنعت ماهیان سردابی دو نقش اساسی دارد؛ ایجاد توسعه پایدار در داخل کشور و کسب اعتبار بینالمللی. این صنعت کالایی صادراتمحور است و یکی از اعتبارهای بینالمللی کشور در حوزه صادرات آبزیان، بهویژه ماهیان سردابی محسوب میشود. در بازارهای جهانی محصولات آبزی تنها بر اساس طعم و قیمت انتخاب نمیشوند، بلکه بر اساس استانداردهای جهانی و گواهیهای کیفیت و سلامت مورد تأیید قرار میگیرند. هرگونه اختلال در کیفیت، تولید و سلامت آبزیان به این برند ملی آسیب میزند.
رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به توفیقات اخیر گفت: چندی پیش بزرگترین پاویون جمهوری اسلامی ایران در روسیه برپا شد که ۹۰ درصد مشارکتکنندگان آن بخش خصوصی بودند. صادرکنندگان ماهی قزلآلا از جمله از استانهای تولیدکننده بهشکل پررنگ حضور داشتند. دهها جلسه با هیئتهای روسی برگزار شد و مسئولان عالی سازمان دامپزشکی و سازمان شیلات نیز شرکت کردند. این رویداد اعتمادسازی و شفافسازی میان دو کشور ایجاد کرد و با پیگیری و ورود جدی بخش خصوصی، مسیر صادرات پررنگتری پیشرو است.
وی ادامه داد: باید با صادرات محصول باکیفیت، موانع غیرتعرفهای کشورهای جهان را برداریم. کشورهای مقصد استانداردهای سختگیرانهای دارند و ما در مسیر درست حرکت میکنیم. انشاءالله درهای اتحادیه اروپا، چین و سایر بازارها را نیز باز خواهیم کرد. محصولات ما باکیفیت است و تلاش مشترک بخش تولید (سازمان شیلات)، بهداشت (سازمان دامپزشکی) و بلوغ فکری بخش خصوصی نشان میدهد که محصولی منطبق بر استانداردهای جهانی تولید میکنیم.
رئیس سازمان دامپزشکی صنعت آبزیپروری را چندلایه و اکوسیستمی توصیف کرد و گفت: نگاه ما محدود به مزرعه و پرورشدهنده نیست. با زنجیره کاملی از تولید خوراک با تکنولوژی بالا، تولید تخم چشمزده با ژنتیک پیشرفته، بستهبندیهای پیشرفته و زنجیره سرد روبهرو هستیم. این زنجیره بههمپیوسته میتواند اشتغالزایی و توسعه پایدار صادراتمحور ایجاد کند. صنعت آبزیپروری موتور محرکه اقتصاد بسیاری از استانها از جمله چهارمحال و بختیاری است و نقش مؤثری در تولید ناخالص ملی، صنایع غذایی و امنیت غذایی دارد. امنیت غذایی تنها وجود غذا نیست؛ دسترسی به پروتئین پایدار، باکیفیت و ایمن است که با توانمندسازی چرخه تولید ماهی قزلآلا محقق میشود.
وی در پایان تأکید کرد: سازمان دامپزشکی بهعنوان متولی بهداشت، سازمان شیلات بهعنوان متولی تولید و صنعت آبزیپروری و بخش خصوصی بهعنوان محور اصلی این موتور محرکه، به تکامل پایداری رسیدهاند. همه در یک مسیر مشترک هستیم تا مخاطرات را به حداقل و سودآوری را به حداکثر برسانیم و صنعتی را پیش ببریم که علاوه بر تولید، انطباق با استانداردهای جهانی را همواره مدنظر داشته باشد. انشاءالله همگی از امنیت غذایی، تولید ماهیان و اقتصاد کشور دفاع خواهیم کرد.
این همایش با هدف توسعه پایدار استان و کشور برگزار شده و انتظار میرود نتایج مثبتی بههمراه داشته باشد
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