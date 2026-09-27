به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین با اشاره به اجرای طرح تهیه و توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان نیازمند اظهار کرد: سال گذشته حدود ۲۵ هزار بسته لوازم‌التحریر توزیع شد که عمدتاً شامل اقلام محدودی مانند دو دفتر و دو خودکار بود.

وی افزود: امسال به‌طور متوسط ۱۳ هزار و ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر تهیه شد که ارزش هر بسته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و از این تعداد، ۹ هزار بسته توسط کمیته امداد و ۲ هزار و ۷۰۰ بسته توسط بهزیستی توزیع شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین ادامه داد: بخشی از این بسته‌ها نیز توسط آموزش و پرورش و با مشارکت مؤسسات خیریه و مراکز نیکوکاری تهیه و میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.

احمدپور با اشاره به مشارکت دستگاه‌های حمایتی، تشکل‌ها و خیران در اجرای این طرح گفت: در مجموع نزدیک به ۱۸ میلیارد تومان برای تهیه و تدارک این بسته‌ها هزینه شد و پیش از آغاز سال تحصیلی در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار گرفت.

وی در پایان از مدیران دستگاه‌های حمایتی، تشکل‌ها، مؤسسات خیریه و خیران مشارکت‌کننده در این طرح قدردانی کرد.