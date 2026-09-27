علیرضا بیرانوند از اول مهر غایب شد؛ ادعای تعویق سربازی رد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت کریمی مدیرعامل باشگاه تراکتور در حالی از تعویق یک‌ماهه اعزام علیرضا بیرانوند به خدمت سربازی خبر داد که پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد چنین تعویقی برای دروازه‌بان ملی‌پوش این تیم ثبت نشده و او از اول مهرماه غایب محسوب می‌شود.

علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور تبریز، بر اساس برنامه تعیین‌شده باید از ابتدای مهرماه برای انجام خدمت سربازی خود اقدام می‌کرد؛ موضوعی که در روزهای اخیر با اظهارات حجت کریمی، مدیرعامل باشگاه تراکتور، وارد مرحله تازه‌ای شد.

کریمی مدعی شده بود اعزام بیرانوند به خدمت سربازی یک ماه به تعویق افتاده است، اما پیگیری‌های خبرنگار مهر از روند ثبت اطلاعات و اقدامات مربوط به اعزام این بازیکن نشان می‌دهد تاکنون هیچ بارگذاری جدیدی برای تعویق اعزام او انجام نشده و در نتیجه، بیرانوند از اول مهرماه در وضعیت غیبت قرار گرفته است.

این موضوع در شرایطی رخ داده که بیرانوند در حال حاضر همراه تیم ملی فوتبال ایران در اردوی فیفادی حضور دارد. او در دیدار مقابل ازبکستان نیز در ترکیب تیم ملی قرار گرفت؛ مسابقه‌ای که با شکست ۳ بر یک شاگردان امیر قلعه‌نویی همراه شد.

دروازه‌بان تراکتور قرار است در صورت تصمیم کادر فنی، در دیدار مقابل روسیه نیز از دروازه تیم ملی ایران حراست کند تا همچنان در جمع ملی‌پوشان حضور داشته باشد؛ با این حال، وضعیت خدمت سربازی او از اول مهرماه همچنان محل ابهام است و برخلاف ادعای مطرح‌شده درباره تعویق اعزام، تاکنون اقدامی برای ثبت این تأخیر صورت نگرفته است.