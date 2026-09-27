حسین کنعانیمقدم کارشناس سیاسی و دبیر حزب سبز ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با ارزیابی سفر رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل، اظهار کرد: این سفر در ابتدا با ریسک و شبهاتی مواجه بود ولی رئیسجمهور شجاعانه این سفر را با همه ریسکها و تهدیداتی که وجود داشت، پذیرفت.
دبیر حزب سبز ایران در رابطه به سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: به نظر من سخنرانی رئیسجمهور سه محور داشت. نخست اینکه ایشان به عنوان مدعیالعموم ملت ایران، با نشان دادن عکس امام شهیدمان، مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد و دیگر شهدا، عملاً ضربه سنگینی به استانداردهای دوگانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در یک مجموعه عمومی وارد کرد و آن را به محاکمه کشید. در واقع، نظمی که اکنون در سازمان ملل وجود دارد، مورد نقد قرار گرفت و رئیسجمهور به عنوان مدعیالعموم توانست دادخواست بسیار خوبی را ارائه کند.
وی افزود: مسئله دوم، بحث استانداردهای دوگانه نظام بینالملل، بهویژه در موضوع هستهای بود. ایشان در این زمینه افشاگری کردند و گفتند رژیم صهیونیستی بمب اتم دارد، اما در اینجا رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین جنایت میکند و در مقابل، ایران را تحریم میکنند. این موضوع نیز به نظر میرسد در افکار عمومی تأثیر بسیار زیادی داشت، بهخصوص در بخش اول صحبتهای ایشان که از روی نوشته نبود و نشان میداد ذات خود را در بیان خویش به رخ ترامپ کشید و در برابر لفظهایی که حاکی از قلدری بود، می خواست مقابله و ایستادگی کرد. ضمنا جسارت در زبان بدن رئیسجمهور بود که بسیار اثرگذار بود.
این کارشناس سیاسی عنوان کرد: در محور سوم، به نظر میرسد رئیسجمهور یک جمله طلایی بیان کردند. پیش از این میگفتند اگر مذاکره نکنیم، پس چه کار کنیم؛ اما اکنون فرمودند اگر مقاومت نکنیم، پس چه کار کنیم. این جمله به نظر میرسد فصلالخطاب همه مسائل بود.
وی بیان کرد: همچنین به نظر میرسد با صحبتهای آقای دکتر رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی که همزمان و پیش از سخنان رئیسجمهور انجام شد، دوگانگی میان میدان و دیپلماسی شکسته شد. صحبتهای جناب آقای دکتر رضایی و آقای پزشکیان کاملاً هماهنگ با سیاستهای کلان نظام و تدابیری بود که در شورای امنیت ملی گرفته شده بود. به نظر میرسد این سه محور میتواند سرمایهای برای مقاومت و تابآوری ملت ایران در مقابل یاوهسراییهای ترامپ باشد.
نظر شما