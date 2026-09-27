به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمهدی میرباقری شاهرودی، نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری و استاد حوزه علمیه، با انتشار مطالبی در فضای مجازی، دیدگاه‌های خود درباره برخی جریان‌های فرهنگی و سیاسی موجود در کشور و همچنین ضرورت اطاعت از پیامبر(ص) در مواجهه با سختی‌ها را تشریح کرد.

وی در یکی از مطالب خود با اشاره به آنچه «جریان غرب‌گرا» خواند، نوشت: این جریان برای گسترش بی‌عفتی، بی‌حجابی و سبک زندگی غربی تلاش می‌کند و علت آن را گره خوردن حیات و بقای این جریان به بقای آمریکا دانست.

میرباقری شاهرودی افزود: «فرش سرخ پیش پای آمریکا پهن می‌کنند» و به‌قول خودشان می‌خواهند کشور را «نرمال‌سازی» کنند.

نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با بیان اینکه در ایران جریانی به‌دنبال «غربی‌سازی ایران» است، اظهار کرد: این جریان می‌خواهد فرهنگ غرب را در ایران پیاده کند و یک اسلام حداقلی و صرفاً فرهنگی را که فقط از معنویتی مبهم سخن می‌گوید و سایر ساحت‌ها را به تمدن غرب واگذار می‌کند، محقق کند.

وی در بخش دیگری از این مطلب، با تکرار دیدگاه خود درباره جریان غرب‌گرا گفت: این جریان برای گسترش بی‌عفتی، بی‌حجابی و سبک زندگی غربی تلاش می‌کند؛ چراکه حیات و بقای آن‌ها به بقای آمریکا گره خورده است، همان‌گونه که به اعتقاد وی، بقای مارکسیست‌ها نیز به بقای شوروی و کمونیسم وابسته بود.

میرباقری شاهرودی همچنین نوشت: «این‌ها فرش سرخ پیش پای آمریکا پهن می‌کنند» و اجازه نمی‌دهند ظرفیت‌های ملت ایران شناخته شود و به‌قول خودشان می‌خواهند کشور را «نرمال‌سازی» کنند.

این استاد حوزه علمیه در ادامه با بیان اینکه پدیده غرب‌گرایی را محدود به ایران نمی‌داند، افزود: این جریان در سراسر جهان اسلام نیز وجود دارد. برای مثال، جریان غرب‌گرا در ترکیه برای الحاق به اتحادیه اروپا به‌دنبال تغییر فرهنگ و شریعت و رسمی کردن قوانینی مانند همجنس‌گرایی بود تا غرب آن‌ها را بپذیرد.

میرباقری شاهرودی در مطلب دیگری با استناد به آموزه‌های قرآن کریم درباره مواجهه با سختی‌ها و پیروزی در این مسیر، نوشت: سختی‌هایی که تاکنون با موفقیت پشت سر گذاشته شده، به دلیل اطاعت از رسول خدا بوده است؛ بنابراین در ادامه نیز صحنه‌های سختی پیش رو خواهد بود و در این صحنه‌ها با اطاعت از ایشان می‌توان به پیروزی رسید.

وی تأکید کرد: «این‌طور نیست که کار تمام شده باشد؛ بخشی از مسیر را آمده‌اید و این مسیر ادامه دارد تا ظهور» و در ادامه مسیر نیز باید از رسول خدا شنید و اطاعت کرد و این‌گونه نباشد که انسان سخن را بشنود اما از آن روی‌گردان شود.

نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به آنچه در قرآن درباره قوم یهود بیان شده است، گفت: ویژگی این قوم آن بود که امر خدا و رسول را می‌شنیدند اما اطاعت نمی‌کردند.

وی افزود: برخی حتی اهل شنیدن هم نیستند؛ جریانی در کنار رسول خدا هستند که فقط ادعای سمع می‌کنند و می‌گویند شنیدیم، اما به تعبیر وی، دروغ می‌گویند، مسیر خود را می‌روند و به کار خود ادامه می‌دهند و سمع آنان متوجه انبیا نیست.

میرباقری شاهرودی در پایان این مطلب با اشاره به مفهوم «شنیدن» و «اطاعت» در آموزه‌های دینی اظهار کرد: اگر خدا می‌خواست به این جماعت بشنواند، می‌شنواند، اما خیری در آنان نمی‌بیند و آنان را بدترین موجودات می‌داند. مؤمن در مسیر فتح، هم اهل شنیدن از خدا و رسول(ص) و هم اهل اطاعت کردن است.