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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

تاکید استاندار کرمانشاه بر رسیدگی ویژ به مصدومان سانحه اتوبوس

تاکید استاندار کرمانشاه بر رسیدگی ویژ به مصدومان سانحه اتوبوس

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه در تماس با مسئولان استان مرکزی، پیگیر وضعیت هم‌استانی‌های حادثه‌دیده در سانحه واژگونی اتوبوس کرمانشاه - تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور همدان - ساوه و جان‌باختن ۱۱ نفر و مصدومیت ۲۲ نفر از هم‌استانی‌ها، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برای پیگیری روند امدادرسانی و درمان مصدومان با مسئولان استان مرکزی تماس گرفت.

حبیبی در این تماس با مهدی زندیه‌وکیلی استاندار مرکزی و سیدمهدی حسینی فرماندار ویژه ساوه، آخرین وضعیت آسیب‌دیدگان این سانحه را جویا شد و بر ضرورت بسیج امکانات درمانی برای رسیدگی به مجروحان تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه همچنین خواستار استفاده از ظرفیت‌های بیمارستانی منطقه و تسریع در روند ارائه خدمات درمانی به مصدومان شد و اظهار کرد: رسیدگی همه‌جانبه و ویژه به وضعیت مجروحان این حادثه باید با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق و فوری ابعاد حادثه افزود: شناسایی علل وقوع این سانحه باید با دقت و در کوتاه‌ترین زمان انجام شود و از توجه ویژه مسئولان استان مرکزی به وضعیت آسیب‌دیدگان قدردانی کرد.

در ادامه، مهدی زندیه‌وکیلی استاندار مرکزی ضمن ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه تلخ، مراتب تسلیت و همدردی خود را با مردم و مسئولان استان کرمانشاه، به‌ویژه خانواده‌های جان‌باختگان، اعلام کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های درمانی شهرستان ساوه تصریح کرد: مراکز درمانی و کادر پزشکی این شهرستان از نخستین لحظات حادثه برای نجات جان مصدومان به کار گرفته شده‌اند و تا زمان بهبودی کامل آسیب‌دیدگان و رسیدگی به وضعیت هم‌وطنان کرمانشاهی، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.

بر اساس آخرین گزارش اعلام‌شده، روند درمان مصدومان این سانحه در ساوه ادامه دارد و پلیس نیز بررسی‌های خود برای مشخص شدن علت وقوع حادثه را در دستور کار قرار داده است.

کد مطلب 6960142

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