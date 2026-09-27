به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی، پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه اردوی جهادی واکسیناسیون دام ها در پیشوا گفت: هدف اصلی دامپزشکی تأمین امنیت غذایی است و تمام تلاش این مجموعه حفظ سرمایه دامی کشور است، زیرا دام و طیور بخش مهمی از زنجیره تأمین پروتئین مورد نیاز مردم را تشکیل میدهند.
به گفته شریعتی، در کشور حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون واحد دامی وجود دارد و سالانه حدود یک میلیارد جوجهریزی انجام میشود.
او این ظرفیت را عامل فاصله گرفتن کشور از وابستگی در تأمین پروتئین و رسیدن به صادرات در برخی زمینهها دانست.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران با اشاره به ادامه فعالیتهای این مجموعه در شرایط جنگی گفت: در طول جنگ حتی یک روز هم واکسیناسیون، درمان دام و طیور، فعالیت کشتارگاهها، واحدهای بستهبندی و نظارت بر واردات و صادرات متوقف نشد.
به گفته او، با وجود شرایط دشوار، زنجیره تأمین مواد پروتئینی کشور ادامه یافت.
شریعتی افزود: استمرار فعالیت تولیدکنندگان، روستاییان و دامداران در کنار اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه دامپزشکی باعث شد امنیت غذایی با اختلال روبهرو نشود و مردم در تأمین گوشت، مرغ، تخممرغ و سایر فرآوردههای خام دامی مشکل جدی نداشته باشند.
او مقابله با بیماریهای مشترک انسان و حیوان را یکی دیگر از مأموریتهای مهم دامپزشکی خواند و گفت: هاری بیماری بسیار خطرناکی است و در صورت ابتلای انسان، حتی با وجود درمان، احتمال مرگ بالا است. به همین دلیل واکسیناسیون سگهای صاحبدار، نگهبان و گله از برنامههای مهم دامپزشکی در استان تهران است.
شریعتی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خدمات دامپزشکی همچنان رایگان ارائه میشود، گفت: با وجود افزایش هزینه بسیاری از خدمات، واکسیناسیون سگها و بسیاری از اقدامات پیشگیرانه رایگان انجام میشود و این موضوع را وظیفه خود در حفظ سلامت مردم میداند.
او درباره اردوی جهادی روستای شوران گفت: در این طرح پنج اکیپ تخصصی در حوزههای مختلف مستقر شدهاند و خدماتی شامل سمپاشی مراکز نگهداری دام علیه انگلهای خارجی، واکسیناسیون دامها علیه تب برفکی، واکسیناسیون رایگان سگهای نگهبان و گله علیه هاری، ویزیت رایگان دامها و آموزش و مشاوره به دامداران ارائه میشود.
به گفته او، بیماریهای انگلی علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی برای دام و خانوادههای روستایی، میتوانند تولید را کاهش دهند، باعث افت تولید شیر شوند و مشکلات مختلفی برای دام ایجاد کنند. بنابراین سمپاشی و اقدامات پیشگیرانه در حفظ سلامت دام و افزایش بهرهوری نقش مهمی دارد.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران درباره تب برفکی نیز گفت: این بیماری از بیماریهای واگیردار مهم در جمعیت دامی است و در صورت ورود به یک روستا میتواند بخش زیادی از دامهای منطقه را درگیر کند و خسارت سنگینی به دامداران وارد کند.
شریعتی افزود: امسال با استفاده از واکسنهای موجود، واکسیناسیون جمعیت دام سنتی و روستایی شهرستانهای استان تهران در دو نوبت انجام شده و تاکنون مشکل قابل توجهی در زمینه تب برفکی یا سایر بیماریهای واگیردار دام در استان تهران گزارش نشده است.
او با اشاره به همکاری بسیج سازندگی در اجرای این اردوی جهادی گفت: در این طرح ویتامین E و سلنیوم نیز به صورت رایگان در اختیار دامداران قرار میگیرد.
به گفته او، مصرف این مواد میتواند در پیشگیری از سقط جنین، جبران کمبودهای ویتامینی، تقویت رشد و افزایش سیستم ایمنی دام مؤثر باشد.
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