به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات انقلاب اسلامی 9 عنوان کتاب با موضوع زن و خانواده، سبک زندگی و تمدن نوین اسلامی از دیدگاه رهبر معظّم انقلاب اسلامی را در ابتدای سال آینده و در آستانه‌ برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب منتشر می‌کند.

این کتاب‌ها شامل یک مجموعه‌ی 5 جلدی با عنوان نقش و رسالت زن، دوران جدید عالم، پرسش و پاسخ جوانان از محضر حضرت آیت‌الله ‌خامنه‌ای، مجموعه‌ آموزش مصور احکام و کتاب مراسم شب شعر در حضور رهبر معظّم انقلاب در سال 1390 به همراه فیلم مراسم است.

از میان این آثار مجموعه نقش و رسالت زن شامل 5 جلد کتاب با عناوین عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی اسلامی،الگوی زن، زن و خانواده،جایگاه و مسائل زنان در اسلام و تجدد و عرصه‌های حضور اجتماعی زن خواهد بود.

همچنین کتاب دوران جدید عالم که حاوی گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ماهیت و آثار وقوع انقلاب اسلامی و استقرار نظام اسلامی در جهان معاصر است دیگر کتاب در دست تولید این مجموعه است.

علاقه‌مندان برای اطلاع از نحوه‌ تهیه این آثار می‌توانند با شماره تلفن‌های 66493548 و66483695 تماس و یا به پایگاه اطلاع رسانی WWW.BOOK-KHAMENEI.IR مراجعه کنند.