به گزارش خبرکزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حمید منوچهری سرپرست تیم فوتبال زیر 15 سال اعلام کرد 25 بازیکنی که به اردوی آماده‌سازی این تیم در تهران دعوت شده‌اند، باید ساعت 14 روز یکشنبه 25 اسفندماه در آکادمی ملی فوتبال حاضر شوند.

در این اردو که تا بعداز ظهر چهارشنبه 28 اسفند‌ماه ادامه خواهد داشت، تیم فوتبال زیر 15 سال ایران روز سه‌شنبه 27 اسفندماه 92 در زمین شماره دو آکادمی ملی فوتبال به مصاف تیم جوانان استقلال می‌رود.

همچنین تیم فوتبال زیر 16 سال ایران در اردوی آماده‌سازی خود که در زمین شماره دو آکادمی ملی فوتبال برگزار می‌شود، ساعت 15:30 فردا چهارشنبه به مصاف تیم جوانان پرسپولیس می‌رود، دیداری که در زمین شماره دو آکادمی ملی فوتبال برگزار خواهد شد.



