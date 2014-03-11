شکست خانگی سرزو در حضور فورلان/ سنترال ازسد سانفریس گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته دوم مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا بعدازظهر امروز سه‌شنبه با برگزاری 2 بازی آغاز شد که در گروه E تیم سرزو اوزاکا ژاپن در خانه با نتیجه 3 بر یک مغلوب شاندونگ لیوننگ چین شد.

در این مسابقه که "دیه‌گو فورلان" مهاجم معروف اروگوئه‌ای 66 دقیقه در ترکیب تیم سرزو اوزاکا حضور داشت، آلویسیو سانتوس (5) و واگنر لاو (26 و 56) برای شاندونگ لیوننگ و کاکیتانی یویچیرو (84) برای سرزو اوزاکا گل زدند.

همچنین در گروه F، تیم سنترال کاست مارینرز استرالیا برابر میهمانش سانفریس هیروشیما ژاپن به پیروزی 2 بر یک دست یافت. در این بازی میله استریوفسکی (23 و 32) برای سنترال و شیوآتانی تسوکاسا (21) برای سانفریس گل زدند.

هفته دوم از مرحله گروهی دوازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:

* الریان قطر - استقلال ایران، ساعت 19، ورزشگاه احمد بن علی شهر دوحه

* الشباب عربستان - الجزیره امارات، 20:55، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

گروه B:

* فولاد ایران - الفتح عربستان، ساعت 16:30، ورزشگاه الغدیر شهر اهواز

* بنیادکار ازبکستان - الجیش قطر، 15:30، ورزشگاه پاختاکور شهر تاشکند

گروه E:

* بوریرام یونایتد تایلند - پوهانگ استیلرز کره‌جنوبی، ساعت 14:30، ورزشگاه آی‌موبایل شهر بوریرام

گروه F:

* بیجینگ گوآن چین - اف‌سی سئول کره‌جنوبی، ساعت 15، ورزشگاه کارگران شهر بیجینگ