مجمع عمومی خانه سینما دچار اما و اگر شد/ خبرهای تاییدنشده از لغو مجمع

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ساعاتی دیگر باید مجمع عمومی خانه سینما برگزار شود تا هیات مدیره جدید مشخص شود، برخی رسانه‌ها از نامه‌ای خبر می‌دهند که در آن حجت‌الله ایوبی رییس سازمان سینمایی اعلام کرده این مجمع فعلا به تعویق بیفتد.

فرهاد توحیدی سخنگو و رئیس هیئت مدیره خانه سینما پیش از انتشار مفاد این نامه در رسانه‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرده بود که مجمع عمومی خانه سینما در زمان مقرر برگزار می شود.

وی افزود: برگزاری مجمع عمومی خانه سینما که قرار است امروز بیستم اسفند ماه در محل خانه سینما برگزار شود، همچنان به قوت خود باقی است و راس ساعت 18 برگزار می شود. در حال حاضر هم به مرور نمایندگان صنوف از راه می‌رسند.

توحیدی در پاسخ به این پرسش که برخی از رسانه‌ها از برگزار نشدن این مجمع به دلیل ثبت نشدن قانونی برخی از صنوف خانه سینما خبر می دهند، توضیح داد: همه مراحل قانونی برای برگزاری مجمع عمومی خانه سینما طی شده است. در اساسنامه خانه سینما نیز آمده است که صنوفی که در حال طی مراحل ثبت قانونی خود هستند، نیز می توانند در مجمع حضور داشته باشند.

سخنگوی خانه سینما که پیش از انتشار این نامه در برخی رسانه‌ها اظهار نظر می‌کرد، گفت: طبق تبصره ماده 5 اساسنامه اگر صنفی در حال طی مراحل قانونی ثبت قانونی است می تواند در مجمع حضور داشته باشد، همچنین براساس تبصره ماده یک اگر این صنوف اسناد خود مربوط بر طی مراحل قانونی ثبت صنف را به خانه تحویل دهند، نیز می توانند در مجمع حضور داشته باشند که ما تحویل دادن این صنوف را تایید می کنیم.

فرهادی در پایان گفت: خانه سینما پابرجاست و مشکلی برای برگزاری مجمع عمومی وجود ندارد.

این در حالی است که مشاهدات خبرنگار ما از خانه سینما حاکی از آن است که اعضای صنوف مختلف در حال حاضر شدن در ساختمان شماره یک خانه سینما هستند.

همایون اسعدیان، رخشان بنی‌اعتماد، امین تارخ، آتیلا پسیانی، مجید برزگر، هنگامه قاضیانی، علیرضا خمسه، شادمهر راستین، بهروز شعیبی و ... در حال حاضر در خانه سینما حضور دارند.

خانه سینما در چند سال گذشته دچار حاشیه‌هایی شده بود و به ویژه در دولت دهم فعالیت آن متوقف شد که با روی کار آمدن دولت یازدهم و سپردن سکان سازمان سینمایی به حجت‌الله ایوبی این مشکلات مرتفع و خانه سینما کار خود را از سر گرفته بود و قرار بود مجمع خانه سینما برای تعیین هیات مدیره جدید برگزار شود.