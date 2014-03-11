فرهاد توحیدی سخنگوی خانه سینما در جدیدترین اظهارنظرش به خبرنگار مهر گفت: ما قطعا امروز سه‌شنبه 20 اسفندماه مجمع عمومی خانه سینما را محل ساختمان شماره یک برگزار می‌کنیم.

ساعاتی پیش برخی رسانه‌ها از انتشار نامه‌ای از رییس سازمان سینمایی خطاب به هیات مدیره خانه سینما خبر داده بودند که به دلیل طی نشدن روند قانونی ثبت برخی صنوف، مجمع امروز را غیرقانونی دانسته و خواستار تعویق آن شده بود.

در حال حاضر تعدادی از نمایندگان صنوف سینمایی با حضور در خانه سینما خود را برای شرکت در انتخابات هیات مدیره جدید آماده می‌کنند.