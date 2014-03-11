فولاد و الفتح با تساوی به رختکن رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای روز اول از هفته دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تیم فوتبال فولاد خوزستان از ساعت 16:30 در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف تیم الفتح عربستان رفت که نیمه نخست این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

فولاد این بازی را با حمایت حدود 25 هزار هوادار خود هجومی و پرفشار آغاز کرد. بازیکنان فولاد 15 دقیقه ابتدایی مسابقه صاحب چند موقعیت خوب گلزنی شدند. اسماعیل شریفات، غلامرضا رضایی و لئوناردو پادوانی بازیکنانی بودند که می‌توانستند فولاد را به گل برتری برسانند.

بازیکنان الفتح برای خروج از فشار فولاد و گرفتن سرعت بازی، به تاکتیک همیشگی تیم‌های عربی متوسل شدند و در دو صحنه خود را به زمین انداختند. از دقیقه 20 به بعد بازی تا حدودی به تعادل کشیده شد و تیم عربستانی با استفاده از ضد حملات و ارسال از کناره‌ها فرصت‌های گلزنی را به دست آورد که این فرصت‌ها روی عکس العمل‌های سوشا مکانی دروازه بان فولاد راه به جایی نبرد.

همچنین در اواخر این نیمه اسماعیل شریفات بهترین فرصت گلزنی فولاد را از دست داد و شوت آرام این بازیکن توسط دروازه‌بان الفتح دفع شد تا بازی در نیمه نخست با تساوی بدون گل به اتمام برسد.