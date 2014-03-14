معرفی 1000 جاذبه ایرانگردی در آستانه تعطیلات نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، ماهنامه ایران‌شناسی و ایران‌گردی «سرزمین‌من»، شماره 54 خود را با عنوان «راهنمای سفر در تمام سال» و با قیمتی بسیار مناسب روانه بازار کرده است. در این شماره 200 صفحه‌ای برای نخستین‌بار راهنمای سفر زمانبندی شده به 1000 نقطه دیدنی ایران در قالب بیش از 40 راهنما و مسیر، یک تقویم سفر برای چهار فصل سال 93 ارائه شده است. دو پوستر اطلاع‌رسان و جذاب و دیدنی نیز ضمیمه‌های رایگان این شماره هستند.

در این شماره به تفکیک چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان راهنمای سفر به نقاط دیدنی در سراسر ایران، ارائه شده‌ است. هر پیشنهاد سفری متناسب با آب و هوای آن فصل معرفی شده‌اند، تعداد روزهای تعطیل هر ماه در سال 93 نیز در نظر گرفته شده و چگونگی برنامه‌ریزی برای سفر در آن روزها مدنظر قرار گرفته است. بر همین اساس و مطابق با تعطیلات تقویمی، برنامه سفرها به صورت 10 روزه، هفت روزه، شش روزه، پنج روزه، سه‌روزه، دو روزه و یک روزه طراحی شده‌اند.

در ویژه‌نامه نوروز 93 «سرزمین‌من»، به سئوالاتی همچون كجا برویم؟ چطور برویم؟ كجا بمانیم؟ چطور بگردیم؟ چه بخوریم؟ چه بخریم؟ پاسخ داده شده و اطلاعات دقیقی درباره خرید سوغاتی در هر شهر که از آن با عنوان «شکم‌گردی» یاد شده است، منتشر شده تا مسافران در هر فصلی از سال، بتوانند با كمترین هزینه، بیشترین لذت را از سفر خود ببرند.

در این شماره، برای فصل بهار 300 نقطه تماشایی ایران در 13 مطلب راهنما و مسیر معرفی شده‌اند، در فصل تابستان 350 نقطه در 14 مطلب راهنما، در پاییز 200 نقطه در هشت مطلب و برای زمستان هم 150 نقطه در هفت مطلب منتشر شده اند. در این مطالب همه نوع اطلاعات مورد نیاز؛ از نكات مربوط به وضعیت آب‌و‌هوا، اقامتگاه‌های مناسب و نقشه مسیر گرفته تا شماره تلفن‌های ضروری، نشانی مراکز خرید، غذاخوری‌ها و شماره تلفن راهنماهای محلی در دسترس خوانندگان قرار گرفته است. علاوه بر این یک بخش هم اختصاص به اقامتگاه‌های بومی ایران و توصیه‌های خاص سفرهای خانوادگی دارد.

گزارشی درباره تاریخچه نوروز از دیگر مطالب جذاب این شماره است. علاوه بر این با موضوع گردشگری حیات وحش نیز تصاویری منتشر شده که مخاطبان در عین آشنایی با گونه‌های جانوری ایران، همراه عکس به سراسر سرزمین‌مان سفر می‌کنند و با تجربیات عکاس این تصاویر آشنا می‌شوند. همچنین در بخش كارگاه عكاسی این ویژه‌نامه، مطلبی مفید به چاپ رسیده تا بتوانید با هر دوربینی در سفرهای خود عكس‌های خوب بگیرند. اصغر عبداللهی ـ نویسنده نام‌آشنا ـ هم در این شماره سفرنامه خود به شیراز را منتشر كرده كه بسیار خواندنی است.

شماره 54 ماهنامه ایران‌شناسی و ایران‌گردی «سرزمین‌من»، در 212 صفحه، به سردبیری رضا مختاری و با قیمت 6 هزار تومان به صورت تمام رنگی و گلاسه منتشر شده است.