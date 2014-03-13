10 هدف کلان پژوهشی سال 93 در دانشگاه آزاد سنندج عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عادل فاطمی شامگاه چهارشنبه در جلسه معاونین پژوهش و فناوری استان های کردستان، کرمانشاه و ایلام در سنندج بیان کرد: 10 هدف کلان پژوهشی در قالب برنامه ای استراتژیک برای سال آینده در دانشگاه آزاد واحد سنندج تدوین شده است.

وی عنوان کرد: در این برنامه استراتژی های علمی و پژوهشی دانشگاه به طور کامل مشخص شده است تا در سال 93 اجرایی و عملیاتی شود.

وی ادامه داد: توانمند سازی اعضای هیئت علمی دانشگاه در بخش پژوهشی، ارتقای کمی و کیفی همایش ها وسمینارهای مختلف و افزایش 30 درصدی جذب اعتبارات در تمامی حوزه ها از جمله اهداف مطرح شده در برنامه مذکور است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ارتقای کمی و کیفی نشریات پژوهشی را از دیگر اهداف 10 گانه برنامه پژوهشی سال آینده دانشگاه خواند و افزود: در حال حاضر چهار نشریه پژوهشی در این دانشگاه منتشر می شود که در سال اینده قصد داریم بیشتر بروری کیفیت این نشریات کار کنیم.

فاطمی اظهار داشت: در نظر داریم سال آینده اعتبارات را به سمت پژوهش و تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه سوق دهیم.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد سنندج دارای هفت دانشکده مصوب است، بیان کرد: تفویذ اختیارات بیشتری به دانشکده های دانشگاه ازاد سنندج از دیگر برنامه های در دست اقدام برای سال آینده است.

وی بر هدفمند کردن تخصیص بودجه های پژوهشی تاکید کرد و افزود: تجهیز و راه اندازی مراکز تحقیقاتی و افزایش اثر بخشی ارتباط دانشگاه با صنعت از دیگراقدامات سال 93 در این دانشگاه است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با اشاره به عضویت 300 نفر در باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه یادآورشد: ارتقای کمی و کیفی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه در سال آینده مدنظر قرار می گیرد.

فاطمی عنوان کرد: در این برهه لازم است تحقیقات به سمت تقاضامحور و نیاز محور سوق داده شود تا بدین وسیله علم تبدیل به فناوری شود.