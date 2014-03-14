شکست ناپولی، تاتنهام و سویا/ توقف خانگی یوونتوس مقابل فیورنتینا

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از مهمترین دیدارهای این مرحله تیم فوتبال یوونتوس در حضور نزدیک به 40 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی خود مقابل فیورنتینا تن به تساوی یک بر یک داد. در این دیدار ابتدا آرتورو ویدال یووه را در دقیقه 3 بازی پیش انداخت اما ماریو گومز در دقیقه 79 نتیجه را برای فیورنتینا به تساوی کشاند.

جکسون مارتینز تک گل پیروزی بخش پورتو را مقابل ناپولی به ثمر رساند

در دیگر بازی ناپولی در خانه پورتو با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. در این بازی جکسون مارتینز در دقیقه 57 تک گل پیروزی بخش پورتو را به ثمر رساند.

تیم فوتبال تاتنهام تنها نماینده فوتبال انگلیس در لیگ اروپا در حضور 35 هزار تماشاگر ورزشگاه وایت هارت لین با نتیجه 3 بر یک مغلوب بنفیکا پرتغال شد. در این بازی رودریگو مورنو (30)، لوئیزائو (58، 84) برای بنفیکا و کریستین اریکسن (64) برای تاتنهام گلزنی کردند.

شکست 3 بر یک تاتنهام مقابل بنفیکا امیدهای این تیم برای صعود به دور بعد را کمرنگ کرد

نتایج کامل دیدارهای پنجشنبه شب لیگ اروپا به شرح زیر است:

* لودوگورتس بلغارستان صفر – والنسیا اسپانیا 3

* اف سی بازل سوئیس صفر – ردبول سالزبورگ اتریش صفر

* پورتو پرتغال یک – ناپولی ایتالیا صفر

* آلکمار هلند یک – آنژی ماخاچ کالا روسیه صفر

* لیون فرانسه 4 – ویکتوریا پلژن جمهوری چک یک

* سویا اسپانیا صفر – رئال بتیس اسپانیا 2

* تاتنهام انگلیس یک – بنفیکا پرتغال 3

* یونتوس ایتالیا یک – فیورنتینا ایتالیا یک