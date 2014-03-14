صدا و سیما زیر قول خود زد/ با شمسایی ادامه می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین دبیری در نشست خبری شامگاه دیروز پس از قهرمانی تیم دبیری در لیگ برتر فوتسال کشور اظهار داشت: این قهرمانی حاصل تلاش تیمی و غیرت و تعصب بازیکنان و کادرفنی بود که شکر خدا در آستانه عید برای فوتسال تبریز به دست آمد.
وی ادامه داد: در کنار قهرمانی در لیگ برتر، فرهاد فخیم از تیم دبیری هم با 25 گل زده آقای گل مسابقات شد که این برای باشگاه دبیری و ورزش استان که یک بازیکن تبریزی آقای گل شده، یک افتخار است.
فرزین دبیری در خصوص اینکه چرا جشن قهرمانی تیم دبیری از تلویزیون پخش نشد، تصریح کرد: آقای نواداد مدیرکل صداوسیمای استان در سفر حج تشریف دارند و ما با مسئول امور مالی صدا وسیما مذاکره کردیم و قول گرفتیم که یک ساعت پس از پایان مسابقه، شبکه سهند جشن قهرمانی تیم دبیری را نشان دهد که متاسفانه اینگونه نشد.
وی افزود: مسئولان صدا و سیما در این خصوص زیر قول خود زدند و جشن قهرمانی را پخش نکردند و بلافاصله پس از سوت پایان بازی، تصاویر محل برگزاری را قطع کردند. البته صدا و سیمای مرکز استان تا چهار، پنج هفته ابتدایی فصل همکاری خوبی با ما داشت.
مدیرعامل باشگاه دبیری تبریز در خصوص اینکه آیا این تیم فصل بعد هم با وحید شمسایی ادامه خواهد داد، گفت: ما که دوست داریم چنین اتفاقی بیفتد و قطعا به دنبال تمدید قرارداد ایشان خواهیم بود تا با قدرت تمام در بازی های آسیایی هم حضور داشته باشیم.
