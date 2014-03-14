صدا و سیما زیر قول خود زد/ با شمسایی ادامه می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین دبیری در نشست خبری شامگاه دیروز پس از قهرمانی تیم دبیری در لیگ برتر فوتسال کشور اظهار داشت: این قهرمانی حاصل تلاش تیمی و غیرت و تعصب بازیکنان و کادرفنی بود که شکر خدا در آستانه عید برای فوتسال تبریز به دست آمد.

وی ادامه داد: در کنار قهرمانی در لیگ برتر، فرهاد فخیم از تیم دبیری هم با 25 گل زده آقای گل مسابقات شد که این برای باشگاه دبیری و ورزش استان که یک بازیکن تبریزی آقای گل شده، یک افتخار است.

فرزین دبیری در خصوص اینکه چرا جشن قهرمانی تیم دبیری از تلویزیون پخش نشد، تصریح کرد: آقای نواداد مدیرکل صداوسیمای استان در سفر حج تشریف دارند و ما با مسئول امور مالی صدا وسیما مذاکره کردیم و قول گرفتیم که یک ساعت پس از پایان مسابقه، شبکه سهند جشن قهرمانی تیم دبیری را نشان دهد که متاسفانه اینگونه نشد.

وی افزود: مسئولان صدا و سیما در این خصوص زیر قول خود زدند و جشن قهرمانی را پخش نکردند و بلافاصله پس از سوت پایان بازی، تصاویر محل برگزاری را قطع کردند. البته صدا و سیمای مرکز استان تا چهار، پنج هفته ابتدایی فصل همکاری خوبی با ما داشت.