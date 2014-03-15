به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم و پایانی لیگ برتر فوتسال سرانجام پس از فراز و نشیب‌ فراوان روز پنجشنبه هفته گذشته به اتمام رسید و تیم دبیری موفق شد برای اولین بار به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یابد.

نگاهی به جدول مسابقات لیگ برتر فوتسال گویای آمار بر جای مانده از این دوره مسابقات است. بهترین خط حمله این دوره از مسابقات به دو تیم قهرمان و نایب قهرمان یعنی دبیری و گیتی پسند تعلق دارد. هر دو تیم موفق شدند 112 گل به ثمر برسانند.

در بخش بهترین خط دفاع، تیم شرکت حفاری با دریافت 53 گل موفق شد آمار خوبی از خودش بر جای بگذارد. حفاری از جمله تیم‌هایی بود که پا به پای دبیری و گیتی پسند در جدول حرکت کرد و تا سه هفته پایانی هم شانس قهرمانی داشت.

بدترین خط دفاع این فصل متعلق به تیم انتهای جدولی راه ساری است. راه ساری که هفته بیست و پنجم سقوطش به لیگ دسته اول قطعی شده بود، در پایان هفته بیست و ششم 117 گل دریافت کرد تا از این نظر در چند سال گذشته رکورددار شود. علاوه بر این، راه ساری با 20 شکست، صاحب بیشترین باخت این فصل هم شد.

آمار گیتی پسند و دبیری علاوه بر تعداد گل‌های زده در بخش بیشترین پیروزی هم مشترک است. تساوی دبیری و پیروزی گیتی پسند در هفته آخر باعث شد تا تعداد برد‌های این دو تیم به عدد 18 برسد و از این نظر هم نسبت به سایر تیم‌ها بالاتر قرار بگیرند.

همانند سال‌های گذشته، در پایان لیگ ابهاماتی درباره آقای گل لیگ برتر وجود دارد. هنوز آمار دقیق گلزنان منتشر نشده ولی به نظر می‌رسد احمد اسماعیل پور اینبار هم با به ثمر رساندن 25 گل آقای گل لیگ برتر شده است.

جدول کامل مسابقات لیگ برتر فوتسال پس از قهرمانی تیم دبیری تبریز به این شرح است: