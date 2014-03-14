به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جشنواره قرآنی حوزه‌های علمیه خواهران که در مجتمع نرجس خاتون شهر مقدس قم برگزار شد با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

در این دوره از مسابقات در هشتمین جشنواره قرآنی حوزه‌های علمیه خواهران در رشته اشراق (حفظ موضوعی) شش نفر، در رشته تبیان (تفسیر) پنج نفر، در رشته نسیم قرآن(ترجمه و مفاهیم) پنج نفر، در رشته حفظ 9 نفر، در رشته قرائت شش نفر و در موضوعات ادبی و هنری 18 نفر مورد تقدیر قرار گرفتند.

در رشته اشراق عطیه قاسمی از مدرسه علمیه زهرای مرضیه(س) اصفهان، مرضیه مجرد از مدرسه علمیه امام خمینی(ره) کرمانشاه، فاطمه کاظمی از مدرسه علمیه الزهرا(س) صحنه، معصومه عبدالخانی خواه از مدرسه الزهرا(س) شوش، سمیرا جمشیدی‌پور از مدرسه حضرت زینب کبری(س) هرسین در استان کرمانشاه و فرشته ولی‌پور از مدرسه علمیه معصومیه(س) خرم‌آباد عناوین برتر را کسب کردند.

در رشته تبیان، الهام بسحاق از مدرسه علمیه اهل بیت(ع) ملک‌شهر اصفهان، توران صیادپور از مدرسه علمیه الزهرا(س) گیلان غرب در استان کرمانشاه، زهرا غیاری از مدرسه علمیه الزهرا(س) مهریز، کبری نیک‌فرجام از مدرسه امام جعفر صادق(ع) شاهرود، فاطمه راهزانی از مدرسه الزهرا(س) اراک و سیده ماه‌روزه نصیری از مدرسه علمیه الزهرا(س) ساری عناوین برگزیده را از آن خود کردند.

همچنین در رشته نسیم قرآن مریم سادات شریفی از مدرسه حکیمه سپاهان‌شهر، سمیرا صادق‌پور از مدرسه فاطمه الزهرا(س) داراب در استان فارس، زهرا محمدی از مدرسه علمیه الزهرا(س) شیراز، طاهره گلشن از مدرسه علمیه الزهرا(س) شیراز، مینا شاهقلی‌زاده از مدرسه علمیه فاطمیه(س) ریگان در استان کرمان و حکیمه شامخی امیری از مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) بابل به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در رشته حفظ و در حفظ ثلث قرآن مرضیه کمالی از مدرسه علمیه فاطمیه(س) (اندان) از مدرسه علمیه خمینی شهر اصفهان، لیلاسادات بنی‌هاشمی از مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) خمینی شهر اصفهان و مهدیه السادات سیدمحسنی از مدرسه علمیه الزهرا(س) یزد، در حفظ نصف قرآن خدیجه جمال‌آبادی از مدرسه علمیه عصمتیه سمنان، فرشته ظرافتی اکمل از مدرسه علمیه الزهرا(س) همدان و عطیه معتمدی‌نژاد از مدرسه علمیه نرجس خاتون دولت‌آباد در استان اصفهان و در حفظ کل مرضیه نوابی از مدرسه علمیه الزهرا(س) ری، زینب نراقی از مدرسه علمیه حضرت زینب(س) آران و بیدگل و مهدیه طرفه از مدرسه علمیه الزهراء المرضیه(س) اصفهان عناوین برتر را به خود اختصاص دادند.

در رشته قرائت اقدس ایوبی از مدرسه علمیه صدیقه فاطمه(س) گرگان، سیده فهیمه حسینی از مدرسه علمیه فاطمیه(س) خورموج در استان بوشهر، مریم رحیمی قدریجانی از مدرسه علمیه الزهرا(س) مبارکه در استان اصفهان، صغری دیورخش از مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) شیراز، نعیمه ترزبان از مدرسه علمیه الزهرا(س) بندرعباس و حورا سرفرازپور از مدرسه علمیه معصومیه(س) قم عناوین برتر را به خود اختصاص دادند.

در موضوعات ادبی و هنری نیز اکرم سیاه‌کمری و فاطمه ابراهیمی از مدرسه علمیه امام خامنه‌ای کرمانشاه، اعظم ترابی از مدرسه علمیه کوثر کاشان، نرگس غلامی و فاطمه جلالی از مدرسه علمه نجیبیه کوشک در استان اصفهان، نرگس آچاک‌پور از مدرسه علمیه طوبی بهبهان در استان خوزستان، عذرا موذنی از مدرسه علمیه کوثر زرندیه در استان مرکزی، ژیلا نظری از مدرسه علمیه کوثر آباده، زینب حیدری فطرت از مدرسه علمیه فدک همدان، راضیه مهدی‌زاده از مدرسه علمیه معصومیه(س) قم، لیلا خسروآبادی از مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) دالاهو در استان کرمانشاه، پریسا صالحی از مدرسه علمیه الزهرا(س) هیدج در استان زنجان، فتانه کامی‌پور از مدرسه علمیه زینبیه ایوان غرب در استان ایلام، الهام الهامی‌نیا از مدرسه علمیه فاطمیه(س) سرابله در استان ایلام، سولماز مساوات از مدرسه علمیه فاطمیه(س) جلفا در استان آذربایجان شرقی، زهرا رستمی از مدرسه علمیه الزهراء المرضیه(س) اصفهان، فاطمه پوررجم از مدرسه علمیه الزهراء‌ المرضیه(س) اصفهان، کوثر عاملی از مدرسه علمیه کوثر قزوین، راضیه پورمند از مدرسه علمیه حضرت معصومه(س) شیراز، ندا قاضی‌مرادی از مدرسه علمیه امام خمینی(ره) کرمانشاه و حسنیه حیدری از مدرسه علمیه فدک همدان عناوین برتر را کسب کردند.