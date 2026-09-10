طوفان و بارندگی شدید به شبکه برق مازندران خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم حسینی کارنامی پیش از ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به وقوع بارشهای کمسابقه و وزش باد شدید از صبح سهشنبه ۱۷ شهریورماه در مناطق مختلف مازندران اظهار کرد: شدت بارندگی، سقوط درختان، آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانهها موجب وارد شدن خسارت به بخشهایی از شبکه توزیع برق استان شد.
وی افزود: نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق مازندران بلافاصله پس از وقوع حوادث در مناطق آسیبدیده حاضر شدند و با اجرای عملیات فنی، روند رفع خسارتها و بازگرداندن شبکه به وضعیت پایدار را آغاز کردند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با تشریح اقدامات انجامشده گفت: در جریان عملیات ترمیم شبکه، ۷۸ دستگاه پست هوایی، ۳۳۰ کیلومتر از شبکه فشار متوسط و ۵۸۰ کیلومتر از شبکه فشار ضعیف اصلاح شد.
حسینی کارنامی ادامه داد: همچنین ۷۵ پایه فشار متوسط و ۱۳۰ پایه فشار ضعیف که در جریان این حوادث آسیب دیده بودند، تعویض شدند.
وی از انجام عملیات گسترده برای ایمنسازی شبکه نیز خبر داد و گفت: تاکنون ۹۳۰ مورد شاخهزنی و قطع درختان درگیر با شبکه برق و ۲۶۰ مورد تثبیت اشیای اضافی از روی شبکه انجام شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به حضور گسترده نیروهای عملیاتی در مناطق مختلف استان تصریح کرد: ۱۸۰ اکیپ عملیاتی برای رفع آثار ناشی از حادثه و بازسازی بخشهای آسیبدیده شبکه در نقاط مختلف مازندران فعالیت کردند.
وی با قدردانی از تلاش شبانهروزی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی و شدت حوادث، بخشی از خاموشیهای ایجادشده خارج از برنامه و ناشی از آسیب مستقیم به شبکه بود و نیروهای عملیاتی از بامداد حادثه برای رفع خاموشیها و برقراری مجدد برق مشترکان در مناطق آسیبدیده حضور داشتند.
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