حمایت از بخش خصوصی باید از وظایف اصلی دولت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور استاندار کرمانشاه و نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک روز صنعت و معدن به صنعتگران، تولیدکنندگان، معدنکاران و بازرگانان اظهار کرد: همه کسانی که در حوزه تولید، اکتشاف، استخراج، فرآوری و تجارت فعالیت میکنند، با وجود مشکلات متعدد برای ایران و کرمانشاه تلاش میکنند و این زحمات ارزشمند است.
وی افزود: صنعتگران و تولیدکنندگان برای فعالیت خود با فرآیندهای متعدد دریافت مجوز، تأمین زمین، برق، آب و گاز و همچنین بخشنامههای مختلف و تغییرات مکرر مواجه هستند، اما با وجود همه این دشواریها همچنان مسیر تولید را ادامه میدهند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییرات ایجادشده در توانمندیهای کشور پس از انقلاب اسلامی گفت: پیش از انقلاب حدود ۸۵ درصد کالاها و خدمات مورد نیاز کشور وارداتی بود و در حوزههای مختلف از جمله مهندسی، پزشکی و صنعت وابستگی گستردهای به خارج وجود داشت.
مصری ادامه داد: در حوزه پزشکی حتی تولید دارو در کشور انجام نمیشد و در بخش مهندسی نیز بسیاری از پروژهها توسط نیروهای خارجی اجرا میشد. در صنعت نظامی نیز وابستگی کامل وجود داشت و حدود ۸۵ هزار مستشار آمریکایی در کشور حضور داشتند.
وی تصریح کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی، کشور در بسیاری از حوزهها به توانمندی داخلی دست یافته و حتی در بخشهایی به صادرکننده تبدیل شده است؛ این تغییر مسیر، یکی از دستاوردهای مهم در مسیر رشد پایدار و استقلال کشور به شمار میرود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد پایدار به معنای استفاده از نیروی انسانی داخلی و ایجاد اشتغال است، گفت: کاهش وابستگی به بیگانگان، حفظ استقلال کشور و ایجاد امید برای آینده فرزندان این سرزمین از نتایج مهم توسعه تولید داخلی است.
مصری با اشاره به تجربه کشور در تأمین بنزین اظهار کرد: در مقطعی که کشور با کمبود بنزین مواجه بود و تحریمها نیز اعمال شده بود، حتی برای تأمین چند کشتی بنزین نیازمند واردات بودیم، اما پس از سالها تلاش و سرمایهگذاری، ایران به صادرکننده بنزین تبدیل شد.
وی افزود: امروز به دلیل افزایش مصرف و مصرف بیرویه دوباره با مشکلاتی در حوزه سوخت مواجه هستیم، اما تجربه گذشته نشان میدهد که با تکیه بر توان داخلی میتوان وابستگی را کاهش داد و استقلال اقتصادی را تقویت کرد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب نفت میفروختیم و کالا وارد میکردیم، اما امروز تولیدکنندگان داخلی با ایجاد ثروت و ارزش افزوده، بخش مهمی از نیازهای کشور را تأمین میکنند و این توانمندی به دلیل آنکه در داخل کشور شکل گرفته، قابل اتکا و پایدار است.
مصری همچنین تولید و صنعت را عاملی برای توزیع درآمد دانست و گفت: مالیات و مالیات بر ارزش افزودهای که تولیدکنندگان پرداخت میکنند، در نهایت برای حمایت از اقشار کمدرآمد، توسعه، عمران و آبادانی کشور هزینه میشود.
وی در ادامه با اشاره به نقش دولت در اقتصاد اظهار کرد: در همه مکاتب اقتصادی، وظیفه دولت هدایت، حمایت و نظارت است؛ دولت باید مطالعات و تحقیقات مورد نیاز را انجام دهد، هزینه تحقیقات را تأمین و نتایج و راهکارها را در اختیار صنعتگران و سرمایهگذاران قرار دهد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت باید مانند کسی که دست کودک را برای راه رفتن میگیرد، مسیر را برای فعالان اقتصادی هموار کند و با حمایتهای مادی و معنوی به آنها کمک کند تا به اهداف خود برسند و در ادامه نیز بر فعالیتها نظارت داشته باشد.
مصری با انتقاد از ورود بخش دولتی و شبهدولتی به فعالیتهای اقتصادی و رقابت با بخش خصوصی گفت: زمانی که بخش دولتی با برخورداری از منابع مالی، امکانات و دسترسیهای گسترده، وارد فعالیت اقتصادی میشود، بخش خصوصی توان رقابت با آن را ندارد و ممکن است محکوم به شکست شود.
وی تأکید کرد: اگر قرار است بخش خصوصی در حوزهای سرمایهگذاری و تولید کند، نباید مجموعههای دولتی با برخورداری از قدرت و منابع بیشتر در همان حوزه به رقیب آن تبدیل شوند؛ بنابراین باید به وظیفه اصلی دولت یعنی هدایت، حمایت و نظارت بازگردیم.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اقدامات مجلس در حمایت از تولید گفت: پس از تأکیدات مقام معظم رهبری، در مجلس شورای اسلامی کمیسیون ویژهای برای تولید تشکیل شده که اعضای آن در کنار مسئولیتهای اصلی خود، برای بررسی مسائل تولید زمان بیشتری اختصاص میدهند.
مصری از صنعتگران و تولیدکنندگان خواست قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را مطالعه کنند و افزود: قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، قانون جهش تولید دانشبنیان، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و قانون رفع موانع تولید از جمله قوانینی هستند که میتوانند مسیر فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنند.
وی تصریح کرد: گاهی به دلیل اطلاع نداشتن از ظرفیتهای قانونی، بخشی از مشکلات تولیدکنندگان حل نمیشود، در حالی که ابزارهای قانونی مناسبی در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع واگذاری پهنههای معدنی گفت: در گذشته در برخی موارد اجازه اکتشاف داده میشد و پس از آن تنها امکان واگذاری بخشهای بعدی وجود داشت، اما مجلس در قانون برنامه این موضوع را اصلاح کرد تا اکتشاف، استخراج و فروش به صورت کامل قابل واگذاری باشد.
مصری خاطرنشان کرد: اصلاح این قانون زمینه گشایشهایی را در حوزه معدن فراهم کرده و امیدواریم با استفاده از ظرفیتهای قانونی و همکاری دستگاههای مسئول، پهنههای معدنی استان بیش از گذشته در اختیار فعالان این بخش قرار گیرد.
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