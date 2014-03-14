مسوت اوزیل 6 هفته خانه نشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گرانقیمت‌ترین بازیکن تاریخ آرسنال که تابستان گذشته با رقم 42 میلیون پوند از رئال مادرید به این تیم پیوست، در تساوی یک بر یک توپچی‌ها مقابل بایرن‌مونیخ که منجر به حذف آرسنال از رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا شد، دچار این مصدومیت شد.

ونگر در کنفرانس خبری قبل از دیدار یکشنبه تیمش مقابل تاتنهام گفت: اوزیل را به دلیل مصدومیت در دیدار مقابل تاتنهام در اختیار نداریم. همسترینگ او پاره شده و حداقل 3 و حداکثر 6 هفته نمی‌تواند ما را همراهی کند.

بازگشت آرون رمزی از مصدومیت به تاخیر افتاده، جک ویلشر به دلیل شکستگی پا خانه نشین است و به این ترتیب احتمال اینکه کیم کالستروم هافبک سوئدی آرسنال که در ژانویه به صورت قرضی از اسپارتاک مسکو به جمع توپچی ها پیوست در ترکیب اصلی به میدان برود بسیار زیاد است.