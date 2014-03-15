کم شانسی تیم والیبال کاله در بازی فینال/ مصدومیت زرینی از دلایل شکست بود

بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مصدومیت حمزه زرینی در بازی فینال یکی از دلایل شکست تیم در مقابل متین ورامین بوده، به دلیل اینکه زرینی فصل خوبی را در لیگ گذرانده است.

وی بازی فینال را عالی اعلام و عنوان کرد: فینال بسیاری سخت و پیش بینی همه همین بود که تیم متین با قاطیعت بیشتری در مقابل کاله به میدان می آید.

عطایی افزود: یکی از تاکتیک های تیم کاله در این بازی سخت کردن شرایط برای تیم ورامین بوده که این امر را نیز عملی کردیم و شرایط بازی را برای حریف مقابل دشوار ساختیم و تا مرحله شکست نیز تیم پیش رفت.

سرمربی تیم کاله مازندران دلیل باخت را تجربه حریف برشمرد و بیان داشت: بازیکنان کاله توانستند به خوبی و با عملکرد عالی از زمین خارج شوند و تیم متین ورامین نیز توانست به دلیل تجربه و کم شانسی کاله مازندران پیروز میدان شود.

بهروز عطایی با اشاره به اینکه عدم حضور حمزه زرینی تاثیرگزاری مستقیم بر روی شکست تیم داشت، اظهار داشت: حمزه زرینی یکی از بازیکنانی بوده که یک فصل عالی را در کاله گذرانده و مصدومیت زرینی یکی از دلایل شکست کاله مازندران در فینال بوده است.