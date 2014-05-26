به گزارش خبرنگار مهر، هیات مدیره باشگاه کاله آمل روز گذشته تشکیل جلسه داد تا با بررسی همه جوانب در خصوص ادامه تیم‌داری این تیم در عرصه لیگ برتر به جمع بندی‌های لازم برسد. این باشگاه در پی این نشست اطلاعیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

طی آخرین نشست هیات مدیره باشگاه ورزشی کاله مازندران در روز یکشنبه مورخه 93/3/4 رویکرد این باشگاه اولویت‌های مشروحه ذیل اعلام شده است:

1- ادامه پروژه احداث سالن سرپوشیده چند منظوره ده هزار نفری باشگاه ورزشی کاله مازندران در قالب اقدامات زیر بنایی

2- پرداختن به فعالیت‌ها و اقدامات پایه، شناسایی و آموزش استعدادهای نهفته والیبال و ادامه حضور تیم کاله جوان در رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال کشور

همچنین باشگاه ورزشی کاله مازندران در ادامه تیم‌داری در رقابت های سوپرلیگ سال 93 اعلام انصراف داده است.